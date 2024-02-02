Şubat ayında hangi burç şanslı, hangi burç şanssız? Aygül Aydın açıklıyor!

Şubat Ayı Burçlara Neler Getiriyor? Astrolog Aygül Aydın’dan Tarihli Yorumlar: 7-8-9-10-12 Şubat

Şubat ayı şanslı günleriyle geliyor. Yeni işe başlayanlar, evlilik kararı alanlar, hayatının aşkını bulanlar… Astrolog Aygül Aydın her bir burç için net tarihleri verdi. Şubat ayında hepsi gerçekleşecek. Evlenmeler, ayrılıklar, artan gelirler, açılan şans kapıları…İşte Astrolog Aygül Aydın Şubat ayında12 burç için de büyük dönüşümlerin olduğunu söyleyerek net tarih paylaştı. İşte Aygül Aydın’ın yorumları…

“Şubat ayı hepimiz için büyük önem taşıyor. Hatta vereceğim tarihi not alabilirsiniz. 9-10-11 Şubat çok önemli. Özellikle doğal afetler konular ve ekonomik olaylar, dünyada liderlerle ilgili şaşırtıcı konular gündemimizde olacak. Ne olacağını o günlerde yaşayıp göreceğiz. Yılın en önemli, en tamamlayıcı dolunayını yaşıyoruz. 8 Nisan’da yılın ilk güneş tutulması 25 Mart’ta yılın ilk ay tutulmasını da Terazi burcunda yaşayacağız.''

Koç burcu için tam zamanı!

Koç ve yükselen Koçlar, belki çocuklarla ilgili sorumluluklarınız biraz daha artabilir. İş hayatınızda; Yeni bir olulumun içerisindeyken yaşadığınız olumsuzlukların bir sebebi var. Yani bir yerden gidiyorsanız ya da gönderiliyorsanız (İstifa etme veya kovulma gibi) bunun bir nedeni var. Arkadan daha iyi bir şey geleceği için şu an bunları yaşıyorsunuz. Bir iş kurmayı düşünüyorsanız, Tam zamanı. Koçların cesaretleri 2017’den beri çok kırıldı ama cesur olsunlar, kendilerini ortaya koysunlar. 8 Nisan’da Güneş tutulması yaşayacak Koç ve yükselen burcu Koçlar, sizin için tam parlayacağınız bir zaman olacak.

Boğa burçları'nın hayatı değişecek!

Boğa ve yükselen burcu Boğalar, sağlıkla çok sınandınız yani böyle sağlıksal sorunlar, iş ortamlarındaki yükler, başkalarının işlerini çekme, iş stresleri, duygusal ve ruhsal olarak çok zorlandınız. 2018 Mayıs’tan beri Uranüs Boğa’da. Kalbiniz hızlı hızlı çarpıyor elektrik çarpması gibi. Kaygı bozukluğu içerisindesiniz. Artık bunları şifalandıracağınız döneme giriyorsunuz. Asıl Mayıs ayı sizin için muazzam bir ay. 21 Nisan ve Mayıs arası tarihsel anlamda hayatınızı değiştireceğiniz kadersel seçim zamanları olacak. Boğa’lar şu anki tutulmada yeni bir iş başlatıyorlarsanız biraz daha dikkatli olun.

İkizler burcu savaşasın kazananı olacak!

İkizler ve yükselen burcu İkizler, bu dolunay iş ve mesleki alanda sizleri biraz zorlayabilir. Kariyeriniz ile ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Aslında ikizler gerçekten olmaları gereken yere geçecekler Yani diyelim ki akademik bir kariyer yapmak istiyordur ama bir yerde çalışıyordur. Kariyerinizde üniversiteden sonuç aldım diyebilirsiniz. Mesela hukuksal anlamda belki verdiğiniz bir savaş varsa, bunda bir sonuç bekliyorsanız ben bu savaşı kazandım diyebilirsiniz.

Yengeç burçları için fırsatlar zamanı olacak!

Yengeç ve yükselen burcu Yengeçler, sizin için de önemli bir zaman dilimi olacak. iş hayatınızla ilgili, yurt dışı planlarınız varsa; yurt dışıyla ilgili işler yapıyorsanız kazançlarınzıı buradan sağlamak istiyorsanız fırsatlı bir dönem. Yurt dışına yerleşmek ile ilgili bir karar verebilirsiniz. Plüton Oğlak’tan çıktı. Plüton Oğlak’tan çıkıp Kova burcuna girdi. Birçok Yengeç ve yükselen Yengeç parasal ve finansal konularda artık güven arayışı içerisinde. Boşanmak isteyen Yengeç’ler boşanacak. Nafaka ile ilgili işlemler sonuçlanacak.

Başak burçları maddi anlamda zirvede olacak!

Başak ve yükselen burcu Başaklar, aşk hayatınızda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Para konularına yoğunlaşıyorsunuz. Başak’lar, çok kazançlı bir 10 günlük sürece giriyorsunuz. Sağlık konusunda ise bağışıklık sistemlerinize dikkat edin.

Terazi burçları'nın karar zamanı!

Terazi ve yükselen burcu Teraziler sizin için bu yıl çok önemli. Büyük bir değişim bekliyor. Yeni bir başlangıca giriyorsunuz. Ay ve Güneş tutulmaları sizleri çok etkileyecek. Bir şeyler bitecek. Evlilik ya da ortaklıklar olabilir. Cesurca tamamlama sürecine gireceksiniz. Bu yıl zirve döneminizi yaşayacaksınız. Yatırım kararlarınızı 25 Mart’tan önce karar vermeyin.

Akrep burçları için şanslı bir zaman olacak!

Akrep ve yükselen burcu Akrepler, Finans ve para konusunda çok önemli bir zamandasınız. Duygusal anlamda yeni bir karar vereceksiniz. Karar aşamasındasınız. Bunu kimseye söylemeden, kendi hayatınızı değiştireceksiniz. Refah içerisinde olacağınız bir dönem başlıyor. Şanlı bir dönem olsun istiyorsanız, planlarınızı sessiz sessiz yapın..

Yay burçları için evlilik var!

Yay ve yükselen burcu Yaylar bir devri kapatıp yeni bir devir açıyorsunuz. Özellikle Jüpiter ikizlere geçtiğinde yani Mayıs sonrası birçok yay evlenebilir. 21 Mayıs sonrası evlilikle ilgili çok hızlı kararlar alabilirsiniz. Şu an da evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz.

Oğlak burçları maddi anlamda yükselişe geçiyor!

Oğlak ve yükselen burcu oğlaklar kariyer hayatınız, iş hayatınız ile ilgili kendinizi savunmak zorunda oldacağınız bir dönem. Konuşmalarınıza dikkat edin. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar daha önemli olacak. Kazançlarınızı artıracaksınız. Bolluk bereket içinde olacaksınız.

Kova burçları için yeni fırsat kapıları aralanacak!

Kova ve yükselen Kovalar, Şubat ayı en çok kova ve yükselen burcu Kova olanlar için önemli. Kova’lar, ‘Bu bizim yılımızın en önemli ayı’ desin. Kova’lar, sizin için değişim zamanı. Hayatlınız ile ilgili radikal kararlar alacaksınız. 7-8-9 ve 10 Şubat sizin için son derece önemli. Bu fırsatı değerlendirin

Balık burçları evlenecekleri kişiyi bulacak!

Balık ve yükselen burcu balıklar yeni bir sayfa açıyosunuz. Başarılı bir yıl olacak. Güçlerinizi ortaya koyun. Aşk ve ilişkiler için Mart ayı önemli. Şubat sonu mart başı tanışacağınız kişilere dikkat edin. Kadersel olabilir.