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Sümela Manastırı, İlk Yarıda 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sümela Manastırı, yılın ilk altı ayında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırlayarak turizmdeki önemini bir kez daha gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 10:03
Sümela Manastırı, İlk Yarıda 151 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sümela Manastırı Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı, yılın ilk yarısında toplam 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı. Karadağ'ın sarp yamaçları üzerine inşa edilen bu tarihi yapının önemli bir çekim merkezi olmasının sebepleri arasında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alması ve bölgenin doğal güzellikleri bulunmaktadır.

Kültür ve Doğa Tutkunlarının İlk Tercihi

Sümela Manastırı, hem kültür hem de doğa tutkunlarının gözdesi olarak Trabzon rehberinde ilk sıralarda yer almakta. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçi potansiyelinin arttığı belirtiliyor. Ziyaretçiler, buradaki doğa gezisi, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı etkinlikler sayesinde unutulmaz anılar biriktirme fırsatına sahip.

Aya Varvara Kilisesi ile Tarih ve Kültür

Manastırın içindeki "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi, ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir diğer özellik. Tarih, kültür ve doğa turizmine yaptığı katkılarla Sümela Manastırı, bölge için önemli bir destinasyon haline gelmiştir.

Ulaşım ve Doğa Yürüyüşü

Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, minibüslerle manastıra ulaşmak için yolculuk yapıyor. Daha sonra, ormanlarla çevrili patika yolları kullanarak manastıra yürüyerek ulaşma imkanı buluyorlar.

Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan Sümela Manastırı, yılın ilk yarısında 151 bin 315 kişi ile güçlü bir ziyaretçi trafiği sağladı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların...

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen Sümela Manastırı, ocak-haziran döneminde 151 bin 315 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların...

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen Sümela Manastırı, ocak-haziran döneminde 151 bin 315 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor

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