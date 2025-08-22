Sürmene'de 2. Kültür ve Sanat Şenliği Başladı — Genç: Trabzon 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Başkan Ahmet Metin Genç, Sürmene'deki 2. Kültür ve Sanat Şenliği'nde Trabzon'u 2027'de Türk Dünyası Kültür Başkenti yapma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:07
Sürmene'de 'Geleneksel 2. Sürmene Kültür ve Sanat Şenliği' Başladı

Sürmene Kent Meydanı, yerel halkı, yayla ve deniz kültürünü buluşturan renkli bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç'ten Hizmet Ve Vizyon Vurgusu

Genç, bu tür festivallerin hasret gidermekle kalmayıp birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Açıklamasında, 'Görev süremizde Sürmene için pazar yeri, sahil düzenlemesi, doğal gaz, TOKİ projeleri gibi birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için durmadan çalışacağız.' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada güçlü durduğuna dikkat çeken Genç, 'Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı, emperyalist güçlere fırsat vermeden gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur.' diye konuştu.

'Türkiye Yüzyılı' ve İki Önemli Duyuru

Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna atıfta bulunan Genç, bu vizyonun terörden arınmış, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle sürdüğünü belirtti. Ayrıca iki duyuru yaptığını söyleyerek, 'Allah nasip ederse Trabzon'umuzu 2027 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak için çalışıyoruz, Sürmene'nin de desteğini bekliyoruz. Ayrıca 29 Ağustos'ta Trabzon Tanıtım Günleri'nde yine hep birlikte olacağız.' dedi.

Katılımcılar ve Etkinlik Akışı

Programa TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festival, coşkulu horon gösterileriyle devam etti ve bölge kültürünün canlı bir tanıtımına dönüştü.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Kent Meydanı'nda "Geleneksel 2. Sürmene Kültür ve Sanat Şenliği" organize edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, programda konuşma yaptı.

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası