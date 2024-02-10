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Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri

Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri Süt dilimi, evde yapabileceğiniz kolay ve leziz bir tatlıdır. Kek ve krema malzemeleri ile hazırlanır. Marketlerdeki süt dilimlerinden daha sağlıklı ve ekonomiktir.