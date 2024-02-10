Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri
Süt dilimi, evde yapabileceğiniz kolay ve leziz bir tatlıdır. Kek ve krema malzemeleri ile hazırlanır. Marketlerdeki süt dilimlerinden daha sağlıklı ve ekonomiktir.
Böylesi Marketlerde Yok: Süt Dilimi Tarifi
Büyük/küçük herkesin bayılacağı o nefis tarif! Markette satılanlarına göre hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı.
Süt Dilimi Tarifi İçin Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Süt Dilimi Kreması İçin Malzemeler
- 200ml sıvı krema
- 1 paket krem şanti
- 1,5 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
- 4-5 damla limon suyu
Süt Dilimi Tarifi Nasıl Yapılır?
- Kekimiz için bir kaseye yumurta ve şekeri koyup iyice çırpın.
- Sonra süt, sıvı yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.
- Kek hamurunu yağlı kağıt serili fırın tepsisine boşaltın ve spatula ile düzgünce yayın.
- Tepsinizi hafifçe sallayarak hamurdaki hava kabarcıklarını alın. 180°C önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.
- Kek pişerken kremayı hazırlayın. Bir kaseye sıvı krema ve krem şantiyi koyup mikser ile çırpın.
- Krema kıvam alınca bal, hindistan cevizi ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
- Kremayı streç film ile kaplayın ve 10-15 dakika buzdolabında bekletin.
- Kek fırından çıkınca yağlı kağıt ile birlikte tezgaha alın. Biraz soğuyunca ters çevirin ve yağlı kağıdı çıkarın.
- Kenarlarını bıçak ile düzeltin. Kaç adet süt dilimi istiyorsanız ona göre kekinizi kesin.
- Kestiğiniz kek parçalarından birinin üzerine kremadan sürün ve düzleyin.
- Diğer kek parçasını da kremalı kekin üzerine kapatın ve kenarlarını temizleyin.
- Süt dilimini bıçak ile 4 parçaya bölün. Diğer kek parçalarını da aynı şekilde yapın.
- Süt dilimleri servise hazır. Afiyet olsun!