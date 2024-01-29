Sütlü cevizli kurabiye nasıl yapılır? İşte bekledikçe lezzetlenen yumuşacık kurabiye tarifi!

Yumuşacık Sütlü Cevizli Kurabiye Nasıl Yapılır?

Bu kurabiye bekledikçe lezzetleniyor! İşte karşınızda nefis sütlü cevizli kurabiye: Malzemeleri sıvı yağ, süt, un... Sadece kolay yapımıyla değil, aynı zamanda her ısırığıyla damaklarda iz bırakan sütlü cevizli kurabiye ile sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapın! Hem de bu kurabiye bekledikçe lezzetleniyor. İşte nefis sütlü cevizli kurabiye tarifi...

Sütlü cevizli kurabiye için malzemeler

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı süt

1 tane yumurta sarısı (akı üzeri için )

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta akı

Ceviz kırığı

Sütlü cevizli kurabiye yapılışı