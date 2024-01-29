Sütlü cevizli kurabiye nasıl yapılır? İşte bekledikçe lezzetlenen yumuşacık kurabiye tarifi!
Sütlü cevizli kurabiye, sadece malzemeleri karıştırıp fırına vererek yapabileceğiniz, bekledikçe lezzetlenen, yumuşacık bir atıştırmalıktır. Ceviz kırığı ile süslenen kurabiyeler, kahve ya da çayın yanına çok yakışır.
Yumuşacık Sütlü Cevizli Kurabiye Nasıl Yapılır?
Bu kurabiye bekledikçe lezzetleniyor! İşte karşınızda nefis sütlü cevizli kurabiye: Malzemeleri sıvı yağ, süt, un... Sadece kolay yapımıyla değil, aynı zamanda her ısırığıyla damaklarda iz bırakan sütlü cevizli kurabiye ile sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapın! Hem de bu kurabiye bekledikçe lezzetleniyor. İşte nefis sütlü cevizli kurabiye tarifi...
Sütlü cevizli kurabiye için malzemeler
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Yarım su bardağı süt
- 1 tane yumurta sarısı (akı üzeri için )
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3 su bardağı un
Üzeri için:
- Yumurta akı
- Ceviz kırığı
Sütlü cevizli kurabiye yapılışı
- Öncelikle yoğurma kabına 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı koyalım.
- Çırpıcı ile malzemeleri iyice karıştıralım.
- 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek hamuru yoğuralım.
- Hamurdan bir parça koparıp elimizde yuvarlayıp şekil verelim.
- Kurabiyelerimizin üzerini önce yumurta akına sonra ceviz kırığına batıralım.
- Tüm hamur bitene kadar kurabiyelerimizi şekillendirelim.
- Şekillendirdiğimiz kurabiyeleri yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim.
- Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirelim.