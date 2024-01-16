Sütlü Tatlıların Sultanı: Çikolatalı Muhallebi Tarifi
Ev yapımı çikolatalı muhallebi tarifi; pratik, lezzetli ve hafif bir tatlı. Sade ve çikolatalı katmanlarla süslenmiş bu tatlıyı deneyin, afiyet olsun
Ev Yapımı Çikolatalı Muhallebi Tarifi
Malzemeler:
4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker (bir parmak eksik)
3 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağ
Yarım çay bardağı damla çikolata
Üzeri İçin:
Çikolata sosu
Hazırlanışı:
- Lezzetli ve pratik bu tatlıyı çok beğeneceksiniz. Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın. Çırpma teli ile iyice karıştırın ve ocağa yerleştirin. Sürekli karıştırarak kaynama noktasına getirin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Vanilin ve tereyağını ekleyin ve çırpma teli ile iyice karıştırın.
- Tatlı kaselerinizi suyla ıslatın ki muhallebi kolay çıksın. Muhallebinin üçte birini kaselere pay edin. Kalan muhallebiye damla çikolataları ekleyin ve çikolatalar eriyene kadar karıştırın. Sonra bu çikolatalı karışımı kaselere ekleyin.
- Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun ve iki üç saat soğutun. Soğuduktan sonra kaseleri ters çevirerek servis tabaklarına alın. Üzerine çikolata sosu dökün ve isteğe bağlı olarak Hindistan cevizi topları ile süsleyin. Afiyet olsun!
- Not: İsterseniz, muhallebiyi kaselerden çıkarmadan da servis edebilirsiniz. Çikolatalı ve sade muhallebiyi eşit miktarda hazırlayabilir ve çikolata miktarını artırabilirsiniz.