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Süzme peynir, salam, fasulye, nohut indirime girdi! A101 indirim meşalesini yaktı

A101, Ramazan ayını müşterilerine özel kılmayı amaçlayan bir dizi indirim kampanyası duyurdu. Alışveriş merkezinin benzersiz "Aldın Aldın" promosyonu Perşembe günü başlıyor. Kampanyaya uygun ürünler peynir, pirinç gibi gıda ürünlerinden deterjan ile bebek bezi gibi tüketicilerin günlük ihtiyaçlara kadar çeşitlilik gösteriyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:09
Süzme peynir, salam, fasulye, nohut indirime girdi! A101 indirim meşalesini yaktı

Bu haftaki A101 indiriminde dikkat çeken birçok ürün var. 4,5 litre Karam ayçiçek yağı cazip fiyatlarla sunulmaktadır. 175 TL gibi 9 kg Ariel deterjan 319 TL ve 10 kg Alo deterjan ise 299 TL'den satılacak. Günlük kullanım için kullanışlı seçenekler de vardır. Orkid Daily Pad ve Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü gibi ürünler büyük indirimlerle tüketicilerin beğenisine sunulmak için raflarda yerini aldı.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

• 1 kg Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 135 TL

• 1 lg Lezita Bi'Lezzetli Piliç Büfe Salam 49.90 TL

• 500 g Tat Organik Fasulye/Baldo Pirinç 42.90 TL

• 500 g Tat Organik Nohut 34.90 TL

• 3 kg Billur İyotlu Rfine Tuz 64.90 TL

• 4.5 L Karam Ayçiçek Yağı 175 TL

• 1000 g Metin Tahin 109.90 TL

• 1300 g Metin Üzm Pekmezi 109.90 TL

• 1200 ml Ariel Oxi Sıvı Deterjan 184 TL

• 9 kg Ariel Toz Deterjan 319 TL

• 10 kg Alo Toz Deterjan 299 TL

• 40'lı Orkid Günlük Ped 42.50 TL

• 90'lı Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Kapsülü 495 TL

• 40'ı Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Kapsülü 99 TL

• Molfix Pure&Soft Çocuk Bezi Çeşitleri 249 TL

• 100'lü Turco Doğadan Yüzey Temizleme Havlusu 59 TL

• 3 L Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 99 TL

• 2 L Porçöz Yağ Çözücü 49.75 TL

• Lip Gloss Çeşitleri 49.90 TL

• Deterjan Kutusu 49.90 TL

• Çamaşır Selesi 99 TL

• Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL

• Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 199 TL

• Kanatlı Kurutmalık 249 TL

• Ütü Masası 429 TL

• Mini Ütü Masası 199 TL

• 4+1 Merdiven 579 TL

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