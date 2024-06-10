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SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

İş arayan kadın adaylara güzel haber! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:01
SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kadın personel alımlarına başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SYDV PERSONEL ALIMLARI

İş arayan kadın adaylar için güzel haber Saraykent SYDV tarafından geldi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına alınacak Temizlik Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, 

sydv kadın personel alımları

21-49 yaş aralığında olması, en az ilköğretim mezunu olması, tercihen yaşlı bakımı, gerontoloji gibi alanlarla ilgili eğitimi ya da sertifikaya sahip olması, kadın olması, hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırı altında olması, belirlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olması şartlarını taşımaları gerekiyor. Adayların mülakata kimlik kartı fotokopileriyle gitmeleri gerekecek. Başvurular SDYV'ye şahsen giderek 3 Haziran ile 7 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiler resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılıyor. 

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SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

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