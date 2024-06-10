SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kadın personel alımlarına başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SYDV PERSONEL ALIMLARI

İş arayan kadın adaylar için güzel haber Saraykent SYDV tarafından geldi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına alınacak Temizlik Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi,





21-49 yaş aralığında olması, en az ilköğretim mezunu olması, tercihen yaşlı bakımı, gerontoloji gibi alanlarla ilgili eğitimi ya da sertifikaya sahip olması, kadın olması, hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırı altında olması, belirlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olması şartlarını taşımaları gerekiyor. Adayların mülakata kimlik kartı fotokopileriyle gitmeleri gerekecek. Başvurular SDYV'ye şahsen giderek 3 Haziran ile 7 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiler resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılıyor.