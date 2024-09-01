Tabiattan Esintiler: Erzurum'un Tarihi ve Doğası Sanatla Buluştu

Erzurum'un Zenginlikleri Sanatla Yansıtıldı

Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan "Tabiattan Esintiler" adlı resim sergisi, unutulmaz bir sanat deneyimi sunmak adına tarihi Çiftte Minareli Medrese'de açıldı.

Ressam Fesih Özyurt'un Eserleri

Erzurumlu sanatçı Fesih Özyurt, kentin tarihi dokusundan ve doğal güzelliklerinden esinlenerek 75 adet yağlı boya tablo hazırladı. Sergideki eserler arasında Palandöken Dağı, Narman Peri Bacaları, Erzurum Kalesi ve daha birçok ikonik mekan yer alıyor. Ayrıca, cirit ve bar ekibi gösterileri de sergide sergilenen eserler arasında dikkat çekti.

Gençlere Sanat Sevgisi Aşılamak

Ressam Özyurt, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, serginin büyük ilgi gördüğünü belirtti. "Gençlere resim sanatını sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla bu sergiyi düzenledim," diyen Özyurt, eserlerinde doğanın güzelliklerine odaklandığını, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait olayları da resmettiğini ifade etti. Ayrıca, savaş, deprem ve toplumsal sorunları da eserlerinde yansıttığını sözlerine ekledi.

Sergi Ziyaretçileri Bekliyor

"Tabiattan Esintiler" başlıklı sergisi ile doğanın muhteşem güzelliklerini vurgulamak isteyen Özyurt, tablolarını yoğun emekle hazırladığını aktardı. Serginin bir süre daha ziyaretçilerini bekleyeceği belirtildi.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt'un kentin tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt'un kentin tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt'un kentin tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt'un kentin tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt'un kentin tarihi ve doğasını konu alan "Tabiattan Esintiler" resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.