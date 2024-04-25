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Tapusunu alana ev bedavadan verilecek! 26 Bin TL’den başlayan fiyatlarla satışlar başladı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni bir açıklamada satışı yapılacağını duyurdu. Kelepir fiyattan arsa satışı yapacak olan kurum, ihalelerin tarihlerini de belirledi. İşte yeni arsa satışına dair tüm bilinmesi gereken detaylar...

Yayın Tarihi: 25.04.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:40
Tapusunu alana ev bedavadan verilecek! 26 Bin TL’den başlayan fiyatlarla satışlar başladı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2 ille ilgili büyük müjdeyi verdi! Yeni arsa satışları başlattığını duyuran Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bu kapsamda 26 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa sahibi yapacak! Peki nasıl? 

Son aylarda en kârlı yatırım araçlarından biri haline gelen arsalar, alanlara kat kat kazançlar sağlamaya devam ediyor. Bu nedenle de elinde birikimi olanlar, arsayı da bir yatırtım aracı olarak kullanabiliyor. Yatırımın yanı sıra iskan alınarak bina da yapılabilecek olan bu arsalar, şehirlerin çeşitli noktalarında bulunabiliyor. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden müjde! 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2 farklı ilde yaptığı duyuruda, ihale bedeli 26 bin liradan başlayan fiyatlarla arsa satışı yapacağını duyurdu. Teminat beledi 7300 TL olan arsaların ihalelerinin yapılacağı tarihler ise şimdiden belli. Peki Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün satışa çıkaracağı arsalar nerede? Fiyatları ne kadar? 

arsa

Milli Emlak Genel Müdürlüğü arsa ilanı 

Niğde ve Erzincan’da arsa satışı yapacağını duyuran Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsaların KDV’den muaf olduğunu açıkladı. Bu kapsamda ihalelerin tarihini de açıklayan kurum, teminat bedelini de 7300 liradan başlattı. Tahmin edilen ihale bedellerini yayımlayan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Erzincan İliç’de ve Niğde Merkez’de söz konusu arsaların satışını yapacak. 

Erzincan İliç arsa satışı 

Erzincan’ın İliç ilçesinde satışa sunulan arsanın yüzölçümü 3.254,58 metrekare olurken, ihale tarihi 29 Nisan saat 15.10 olarak belirlendi. İliç’te yapılacak olan ihaleye katılım için ise Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişilikliği Bakanlığı’nın adresinden ya da 0(446) 711 20 17 numarasından iletişime geçmek gerekiyor. Arsanın satışına dair diğer veriler ise şöyle:  

  • Tahmin Edilen İhale Bedeli 26.100,00 Türk Lirası 
  • Teminat Bedeli 7.830,00 Türk Lirası 
  •  İmar Durumu Hayır 
  • Taşınmaz Yüzölçümü 3.254,58 metrekare 
  • Hazine Hissesi 1/1

Niğde arsa

 Niğde arsa satışı 

Niğde’nin merkezinde yapılacak olan arsa satışında taşınmazın büyüklüğü 1.400 metrekare olurken, teminat bedeli de 24.5000 TL olarak belirlendi. İmara açık olmayan bu arsanın ihalesi ise 30 Nisan günü saat 15.20’de yapılacak. Niğde merkezinde yapılacak olan ihaleye ise yine Erzincan’da olduğu gibi bu sefer de Niğde’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adresinden ulaşmak gerekiyor. Telefon numarası ve arsanın satışına dair diğer detaylar ise şöyle:  

  • Tahmin Edilen İhale Bedeli 98.000,00 
  • Teminat Bedeli 24.500,00 
  • Uygun Yüzölçümü 1.400,00 metrekare  
  • Telefon (388) 232 34 10 / Dahili No:107-108-112
  •  Taşınmaz Yüzölçümü 1.400,00 metrekare 
  • Hazine Hissesi 1/1

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