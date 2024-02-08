Şubat ayı satış fiyatı listesine 50 bin TL zam yapan Cherry 2. el piyasasına savaş açtı

2024 CHERY MODELLERİ VE SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ (ŞUBAT)

Chery'nin açıklamasına göre, Şubat ayında araçların fiyat listesi 2023 modellerinin satış fiyatı ortalama 50 bin lira zamla güncellendiği belirtiliyor. Bu zam, hem TIGGO8 PRO, TIGGO7 PRO ve OMODA5 gibi modelleri kapsıyor. Bu durum, otomobil fiyatlarının genel olarak arttığı ve ekonomik koşulların etkisiyle üretim maliyetlerindeki artışın tüketiciye yansıdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Chery'nin 2024 model araçlarına ilişkin fiyat artışının sebepleri ve detayları hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin.

Chery, 2024 yılı Şubat ayı için güncel fiyat listesini paylaştı. Chery’nin 2024 model araçlarına dair fiyatlar şöyle: Chery Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5. Chery’nin en uygun SUV modeli olan Omoda 5’in fiyatı 1 milyon 233 bin TL’den başlıyor. Chery’nin elektrikli otomobili iCar 03 ise 600 bin TL fiyat etiketiyle ikinci el araç piyasasına meydan okuyor. Chery Otomotiv A.Ş. tarafından tavsiye edilen 2024 model yılı anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:





CHERY TIGGO 2

Chery Tiggo 2, kompakt SUV segmentinde yer alan bir modeldir. 1.5 litrelik benzinli motoru ve manuel veya otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulan Tiggo 2, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.

Tiggo 2 1.5L MT Comfort: 649.900 TL

Tiggo 2 1.5L CVT Comfort: 699.900 TL

Tiggo 2 1.5L CVT Luxury: 759.900 TL

CHERY TIGGO 3

Chery Tiggo 3, kompakt SUV segmentinde yer alan bir başka modeldir. 1.5 litrelik benzinli motoru ve manuel veya otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulan Tiggo 3, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.

Tiggo 3 1.5L MT Comfort: 729.900 TL

Tiggo 3 1.5L CVT Luxury: 799.900 TL

CHERY TIGGO 7 PRO





Chery Tiggo 7 Pro, lüks kompakt SUV segmentinde yer alan bir modeldir. 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve 7 ileri otomatik şanzımanı ile sunulan Tiggo 7 Pro, Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.

TIGGO7 PRO

Comfort: 1.248.000 TL (2023: 1.198.100 TL)

Luxury: 1.403.000 TL (2023: 1.353.000 TL)

Excellent: 1.503.000 TL (2023: 1.453.000 TL)

CHERY TIGGO 8 PRO





Chery Tiggo 8 Pro, lüks orta boy SUV segmentinde yer alan bir modeldir. 1.6 litrelik turbo benzinli motoru ve 7 ileri otomatik şanzımanı ile sunulan Tiggo 8 Pro, Luxury ve Excellent olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.

TIGGO8 PRO

Luxury: 1.543.000 TL (2023: 1.493.000 TL)

Excellent: 1.693.000 TL (2023: 1.643.000 TL)

CHERY OMODA 5





Chery Omoda 5, kompakt SUV segmentinde yer alan bir modeldir. 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve 7 ileri otomatik şanzımanı ile sunulan Omoda 5, Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Omoda 5, kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı.

OMODA5

Comfort: 1.233.000 TL (2023: 1.183.000 TL)

Luxury: 1.353.000 TL (2023: 1.303.000 TL)

Excellent: 1.453.000 TL (2023: 1.403.000 TL)

CHERY iCAR 03





Chery iCar 03, elektrikli otomobil segmentinde yer alan bir modeldir. Tamamen alüminyum gövde yapısı sayesinde hafif ve yüksek performanslı olan bu model, 650 km’ye varan şehir içi menziliyle de dikkat çekiyor. iCar 03’ün başlangıç fiyatı 18.500 dolar, yani yaklaşık 570 bin TL. Bu fiyat, aracın sunduğu teknolojik özellikler ve performans göz önünde bulundurulduğunda oldukça rekabetçi. iCar 03, ikinci el araç piyasasına meydan okuyor.

Chery internet sitesinde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlara aittir. İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenecektir araçların Özel Tüketim Vergisi oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

Yukarıda yer alan tüm fiyatlar Chery Otomotiv A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlardır ve 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyatlar bilgi için olup satın alma anındaki fiyatlar geçerlidir. Trafik sigorta bedeli fiyata dahil değildir. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş., ön bildirimde bulunmaksızın araçların fiyat ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Otomobillerin fiyat ve özellikleri hakkında daha detaylı bilgi için Chery Yetkili Satıcılarına danışınız.

Chery hangi ülkenin markasıdır?



Chery, Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden biridir. 1997 yılında kurulan Chery, 2007 yılında Türkiye pazarına girmiştir.

Chery’nin Türkiye’deki distribütörü kimdir?

Chery’nin Türkiye’deki distribütörü, 2019 yılında kurulan Chery Otomotiv A.Ş.'dir. Chery Otomotiv A.Ş., Türkiye’de 20’yi aşkın yetkili satıcı ve servis ağı ile hizmet vermektedir.

Chery’nin garantisi ne kadar sürer?

Chery’nin garantisi, 5 yıl veya 150 bin km sınırlı olmak üzere geçerlidir. Ayrıca Chery, 5 yıl boyunca ücretsiz yol yardımı da sunmaktadır.