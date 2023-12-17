Tarak geçmeyen saçlara son: 3 dakikada sertleşen saçları açıyor

Saçların zaman içerisinde keçeleşmesinin birçok nedeni vardır. Saçların keçe formuna dönmemesi için dikkatli olunması gerekir. Saçlara ısı işlemi uygulamak saçların karışmasına yol açarken zaman içerisinde bu keçeleşmeye gitmektedir. Saçlarınızı düzenli olarak taramadığınız da ya da kurulamak için havlu yöntemini tercih ediyorsanız saçlarınız keçeleşebilir. İşte keçeleşen saçların açılma yöntemleri...

SAÇLARIN DOLANMASINI ENGELLEMEK

Saçların dolanıp, keçe haline gelmesini engellemek için dikkat edilmesi hususlar vardır. Uzun saçlar dolanıp keçe formuna dönmeye elverişli olurken kıvırcık saçlarda da aynı durumlar görülmektedir.

-Saçlarınızı düzenli olarak tarayın.

-Uyurken saçların sürtünmesini azaltmak için pamuklu yastık kılıfı yerine ipek tercih edin

-Rüzgarlı havalarda saçlarınızı fular ya da şapka ile sabitleyin

-Saçlarınızı havlu ile kurutmak yerine penye tişört tercih edin

-Saçlarınıza uyguladığınız ısı durumlarında yıpranmalar görüleceğinden sıklığı azaltarak en düşük ısı ile yapılır.





KEÇELEŞMİŞ SAÇLAR NASIL AÇILIR?

Saç kremi sıklıkla saç açma yöntemi olarak kullanılırken bu saç kreminin alkol içermemesine özen gösterin. Saç tipinize uygun saç kremini alarak karışan saçlarınıza bu krem sayesinde bakım yaparak taramanız gerekir. Saçların dolanması genellikle nemin azalmasından kaynaklanmaktadır.

Tararken zorlanmamak için kullanılan saç açıcı spreyler dolaşan saçların bir numaralı çözümüdür. Saç bakım ürünlerinin içerisinde yer alan maddeler saçların nemini artırırken saçlarınızı daha yumuşak kıvama getiriyor. Saç açıcı spreyler ise saçların çok hızlı şekilde açılmasını sağlarken para verdiğinize değer bir ürün olarak görülmektedir.