Tarihi Ahi Çarşısı Karanlığa Gömüldü: Esnaf Tepkili

KIRŞEHİR (İHA) — Kesinti birkaç gündür devam ediyor

Kırşehir’de döneminde alışveriş mantığıyla yapılan Ahi Çarşısı, yaşanan elektrik arızası nedeniyle karanlığa gömüldü. Arızanın uzun süredir giderilememesi esnafın tepkisini çekti.

MEPAŞ ekipleri tarafından yapılan arıza tespit çalışmasında sorunun belirlendiği ve giderilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Ancak çarşıdaki kesintinin devam etmesi, sıkıntının büyümesine yol açtı.

Elektrik kesintisi sadece aydınlatmayı etkilemekle kalmayıp, çarşıda ısınma sorununa da neden oldu. Esnaf soğuk ve karanlık ortamda iş yapmaya çalışırken bazı esnaflar iş yerlerini açmadı.

Çarşı yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise arızanın bulunduğu ve kısa sürede elektrik verileceği esnafa duyuruldu.

