Tarihi Ahi Çarşısı Karanlığa Gömüldü: Esnaf Tepkili

Kırşehir'de tarihi Ahi Çarşısı birkaç gündür süren elektrik arızasıyla karanlığa büründü; esnaf soğuk ve karanlıkta çalışmak zorunda kalıyor, bazı dükkanlar açılmadı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:00
KIRŞEHİR (İHA) — Kesinti birkaç gündür devam ediyor

Kırşehir’de döneminde alışveriş mantığıyla yapılan Ahi Çarşısı, yaşanan elektrik arızası nedeniyle karanlığa gömüldü. Arızanın uzun süredir giderilememesi esnafın tepkisini çekti.

MEPAŞ ekipleri tarafından yapılan arıza tespit çalışmasında sorunun belirlendiği ve giderilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Ancak çarşıdaki kesintinin devam etmesi, sıkıntının büyümesine yol açtı.

Elektrik kesintisi sadece aydınlatmayı etkilemekle kalmayıp, çarşıda ısınma sorununa da neden oldu. Esnaf soğuk ve karanlık ortamda iş yapmaya çalışırken bazı esnaflar iş yerlerini açmadı.

Çarşı yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise arızanın bulunduğu ve kısa sürede elektrik verileceği esnafa duyuruldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

