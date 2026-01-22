Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi: Salmankaş ile Araklı yolu uyarısı

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle Salmankaş Tüneli ve Araklı yolu başta olmak üzere yükseklerde çığ, buzlanma ve don riski arttı; AFAD uyarıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:17
Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi yükseldi

AFAD'tan Salmankaş ve Araklı yolu için dikkat çağrısı

Bayburt’u etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle yüksek kesimlerde çığ, buzlanma ve don riski arttı. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan uyarıda, özellikle Salmankaş Tüneli mevkisi ile Araklı yolu güzergâhının yanı sıra yüksek yamaçlar ve eğimli alanlarda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Bölgede termometreler sıfırın altında seyretmeye devam ederken, düşük sıcaklıkların kar tabakasının yapısını değiştirmesi sonucu dik yamaçlarda çığ oluşma riski en üst seviyeye çıktı. Uzmanlar, buzlanmanın yoğun olduğu geçiş noktalarında ulaşım güvenliğinin tehlikeye girebileceğine işaret ediyor.

Salmankaş Tüneli ile Araklı yolu, Bayburt’u Karadeniz’e bağlayan kritik geçiş noktaları olarak riskin en fazla hissedildiği bölgeler arasında gösterildi. AFAD uyarısında, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceği vurgulandı.

Soğuk hava şartlarının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilerek, riskli güzergâhlarda seyahat edecekler ve bölge sakinleri için tedbirli olunmasının önem taşıdığı aktarıldı.

BAYBURT-ARAKLI YOLU İLE SALMANKAŞ GÜZERGÂHINDA ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

