Tarihi kampanyada yarın son gün! Tam homojenize 3 kg yoğurt bedavadan gidiyor! Acele eden stoklar bitmeden yetişiyor

Tam yağlı homojenize yoğurt 3 kg sadece 89,50 TL’den satışa sunuldu. Migros, kendi markası olan tam yağlı homojen yoğurt fiyatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler ise Migros’un yolunu tutuyor. Kampanyada yarın ise son gün! İşte detaylar...

Migros tam yağlı homojenize yoğurt pastörize inek sütü ve yoğurt kültüründen başka hiçbir katkı maddesi içermiyor. Bu yoğurt, homojenize işlemi sayesinde daha pürüzsüz ve lezzetli bir kıvama sahiptir.





Ayrıca, 100 gramında sadece 75 kalori, 3,8 gram yağ, 6,3 gram karbonhidrat ve 4 gram protein bulunmaktadır. Sağlıklı ve besleyici bir seçenek olan bu yoğurt, günlük beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir tercihtir.

Migros’tan alışveriş yapmanın birçok avantajı var. Migros alışveriş deneyimi sadece bir alışveriş değil, bir yaşam tarzıdır. Migros'un sunduğu geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmet anlayışı ve cazip fiyatlarıyla, ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir durak noktası sunar.





Ayrıca, Migros'tan alışveriş yaparken kazandığınız Microsoft Rewards puanlarıyla Xbox'un özel tekliflerinden de faydalanabilirsiniz. Migros'un online satış kanallarıyla alışveriş yaparak, siparişinizi kolayca internet üzerinden verebilir ve kapınıza kadar teslim alabilirsiniz.





Migros, yoğurt ve bir çok üründe uygun fiyatlar sunarak müşterilerine kaliteli ve taze ürünler ulaştırmayı hedefliyor. Migros’un dev indirimlerinden yararlanmak için, en yakın Migros mağazasına gitmeniz gerekiyor. Ancak acele etmekte fayda var, çünkü son iki gün ve stoklar sınırlı!

