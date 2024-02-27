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Tarihi kampanyada yarın son gün! Tam homojenize 3 kg yoğurt bedavadan gidiyor! Acele eden stoklar bitmeden yetişiyor

Migros süt ve kahvaltılık ürünlerde inanılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Migros markalı tam yağlı yüzde 100 homojenize yoğurt üstelik 3 kg, bugün kapış kapış gidiyor, yarına kalanlardan ise yetişen alıyor. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:43
Tarihi kampanyada yarın son gün! Tam homojenize 3 kg yoğurt bedavadan gidiyor! Acele eden stoklar bitmeden yetişiyor

Tam yağlı homojenize yoğurt 3 kg sadece 89,50 TL’den satışa sunuldu. Migros, kendi markası olan tam yağlı homojen yoğurt fiyatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler ise Migros’un yolunu tutuyor. Kampanyada yarın ise son gün! İşte detaylar...

Migros tam yağlı homojenize yoğurt pastörize inek sütü ve yoğurt kültüründen başka hiçbir katkı maddesi içermiyor. Bu yoğurt, homojenize işlemi sayesinde daha pürüzsüz ve lezzetli bir kıvama sahiptir. 

migros yoğurt

Ayrıca, 100 gramında sadece 75 kalori, 3,8 gram yağ, 6,3 gram karbonhidrat ve 4 gram protein bulunmaktadır. Sağlıklı ve besleyici bir seçenek olan bu yoğurt, günlük beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir tercihtir.

Migros’tan alışveriş yapmanın birçok avantajı var. Migros alışveriş deneyimi sadece bir alışveriş değil, bir yaşam tarzıdır. Migros'un sunduğu geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmet anlayışı ve cazip fiyatlarıyla, ihtiyaçlarınızı karşılamak için tek bir durak noktası sunar. 

migros

Ayrıca, Migros'tan alışveriş yaparken kazandığınız Microsoft Rewards puanlarıyla Xbox'un özel tekliflerinden de faydalanabilirsiniz. Migros'un online satış kanallarıyla alışveriş yaparak, siparişinizi kolayca internet üzerinden verebilir ve kapınıza kadar teslim alabilirsiniz.

migros sanal market

Migros, yoğurt ve bir çok üründe uygun fiyatlar sunarak müşterilerine kaliteli ve taze ürünler ulaştırmayı hedefliyor. Migros’un dev indirimlerinden yararlanmak için, en yakın Migros mağazasına gitmeniz gerekiyor. Ancak acele etmekte fayda var, çünkü son iki gün ve stoklar sınırlı!

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