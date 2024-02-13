Tarım Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Bugün Başladı 26 Meslek 50'den Fazla İlde KPSS'siz İş Fırsatı: İşte İŞKUR Başvuru Detayları

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı İlanı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruların başladığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Başvuru Süreci Başladı:





Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı yapacağını duyurduğu ilanı yayımladı. İlan, 13 Şubat 2024 tarihi itibariyle başvuruların alınmaya başladığını belirtiyor. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alımlar için son başvuru tarihi ise 19 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Nasıl Başvuru Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR aracılığıyla yapılabilecek. Adaylar, başvurularını Alo 170, İŞKUR İl Hizmet noktaları ve İŞKUR online platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ancak en uygun ve kesin başvuru yöntemi olarak online İŞKUR platformu öneriliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Başvuru Görsel Anlatımı:

Başvuru yapacak adaylar için bir görsel anlatım da sağlandı. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle BURADAKİ adrese giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra, "İş yeri Ünvanı" kısmına "TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI" yazılarak, "İşyeri Türü" bölümünden "Kamu" seçeneği seçilerek başvuruların yapılabileceği ilanlara ulaşılabilecek.





Tarım Ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Şartları:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alımları için adaylardan belirli genel ve özel nitelikler aranacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama gibi genel şartların yanı sıra en az ilköğretim mezunu olma, 35 yaşını doldurmama, ikamet edilen şehirde ikamet etme gibi özel şartlar aranacak. KPSS şartı olmadığı için adaylar arasında kura işlemleri uygulanacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Başvurular Başladı!

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurular, 13 - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve alım sürecine dair detaylı bilgilere BURADAKİadres üzerinden ulaşılabilir. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için başvuru tarihlerini kaçırmayın!