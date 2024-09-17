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Tarım Kredi Kooperatifinde 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimi! Sadece 1 Gün Geçerli Büyük Fırsat

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 5 Lt ayçiçek yağında büyük indirim başlattı. Sadece 1 gün geçerli olacak kampanya ile ayçiçek yağı fiyatı 195 TL’ye düştü

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:50
Tarım Kredi Kooperatifinde 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimi! Sadece 1 Gün Geçerli Büyük Fırsat

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir yük oluşturdu. Gıda sektöründeki fiyat dalgalanmaları, üretim maliyetlerindeki artış ve küresel ekonomik krizlerin etkisiyle ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinin fiyatları hızla yükseldi. Ancak Tarım Kredi Kooperatifi Market, bu duruma karşılık vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla büyük bir indirim kampanyası başlattı. Sadece 1 gün sürecek olan bu kampanyada, 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 195 TL’ye düştü.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ’NDEN AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Türkiye'de artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşın, Tarım Kredi Kooperatifi Market, dar gelirli vatandaşlara ekonomik çözümler sunmaya devam ediyor. Marketin yeni indirim kampanyası, 5 litre ayçiçek yağı başta olmak üzere pek çok temel gıda ürününde büyük fırsatlar sunuyor. Hem TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) markalı hem de Tarım Kredi markalı 5 litre ayçiçek yağı, kampanya süresince yalnızca 195 TL'den satışa sunuluyor. Bu indirim, ayçiçek yağı almak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Ayçiçek yağı, Türk mutfağında önemli bir yer tutan temel gıda ürünlerinden biri. Ancak, son yıllarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, üretim maliyetlerinin artması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle fiyatlar hızla yükseldi. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için bu ürünün artan fiyatı, mutfak masraflarını önemli ölçüde artırdı. Tarım Kredi Kooperatifi, tam da bu noktada devreye girerek vatandaşlara hesaplı alışveriş imkanı sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifinde 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimi! Sadece 1 Gün Geçerli Büyük Fırsat

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞINDA TARIM KREDİ'DEN TARİHİ İNDİRİM

Tarım Kredi Kooperatifi Market’in yeni indirim kampanyasında, 5 litre TMO markalı ayçiçek yağı 195 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, Tarım Kredi markalı 5 litre ayçiçek yağı da aynı fiyatla raflarda yerini aldı. Bu indirim, ayçiçek yağı almak isteyen müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle son zamanlarda artan fiyatlar göz önünde bulundurulduğunda, bu kampanya sayesinde vatandaşlar mutfak masraflarını düşürebilecek.

Kampanyada sadece ayçiçek yağı değil, zeytin, sucuk, tereyağı gibi diğer temel gıda maddelerinde de indirimler bulunuyor. Tarım Kredi, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin alışveriş sepetlerini hesaplı bir şekilde doldurmasına olanak tanıyor. Ayçiçek yağı gibi sık kullanılan gıdaların yanı sıra zeytinyağı ve süt ürünlerinde de önemli indirimler yer alıyor.

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