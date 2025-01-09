Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Hükümet, 2025 yılı için Tarım Bakanlığı aracılığıyla çiftçilere yeni destek müjdeleri verdi. Sigorta primindeki indirimler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:34
Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Hükümetten Çiftçilere Büyük Destek

Ülke genelinde hükümet, bakanlıklar aracılığıyla sağladığı desteklerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2025 yılına girerken bazı desteklerde revizyonlar yapılırken, Aile Bakanlığı maddi imkânları kısıtlı hanelere yardım sağlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilere çeşitli destekler sunuyor.

Yeni Destekler Tarım Sektöründe

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla çiftçilere yönelik yeni destek açıklamaları yaptı. 2025 yılı için sigorta primlerinde önemli indirimler gerçekleştirildi ve çiftçilerin üretimlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için yeni teminatlar sunuldu.

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Üretim Primlerinde Çifte İndirim

Yeni düzenlemelerle birlikte, tarımsal üretim planlamasını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında %10 oranında prim indirimi uygulanıyor. Ayrıca birinci derece tarımsal örgüt belgesine sahip birlik ve kooperatiflere üye çiftçiler, bu %10 indirime ek olarak %5 üyelik indiriminden de yararlanacak.

Sözleşmeli Üretimde Artış

Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler için Tarım Bakanlığı'ndan sevindirici bir haber geldi. Bitkisel ürün sigortalarında sözleşmeli üretim indirimi %5’den %15’e yükseltildi.

Su Kıtlığı Desteği Artırıldı

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele kapsamında, su kısıtı yaşayan bölgelerde üretim yapan çiftçilere özel destekler sunuluyor. Uygun kriterlere sahip çiftçiler, tarım sigortası poliçelerinde %10 oranında su kısıtı desteği indiriminden faydalanacak.

TARSİM ile Teminat Kapsamı Genişliyor

TARSİM, her yıl teminat kapsamını genişleterek çiftçilerin karşılaştığı risklere karşı daha kapsamlı bir koruma sağlamaktadır. Bu yıl, tarla ürünleri, sebzeler, fidanlar ve çilekler için "geyik zararı" da teminat altına alındı.

Köy Bazlı Verim Sigortasında %70 Devlet Desteği

Köy Bazlı Verim Sigortası'ndaki devlet prim desteği %60’tan %70’e çıkarıldı ve yağlık ayçiçeği de bu sigorta kapsamına alındı. Ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalarında önemli iyileştirmeler yapılırken, ipek böcekçiliği de ilk kez devlet destekli tarım sigortaları kapsamına alındı.

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