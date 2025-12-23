Tayland'da 'Malatya' Anonsu Gülümsetti

Telefoncu esnafın eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde telefon satışı yapan Atilla Durdu, geçtiğimiz günlerde bir grup arkadaşıyla birlikte Tayland'a geziye gitti.

Durdu, Tayland'da bir duraktaki araçta beklerken Türkiye'deki minibüs muavinlerini andıran bir üslupla "Akçadağ, Akçadağ", "Hekimhan", "Malatya, Malatya" şeklinde bağırdı; bu anlar çevredekiler ve arkadaşlarını güldürdü.

O anlar, Durdu'nun arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türkiye'ye dönüşün ardından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak ilgi odağı oldu.

Yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulunan Atilla Durdu, olayın kendisi için güzel bir anı olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursak olalım Malatyalı olmak ayrı bir duygu. Malatyalı olmak ayrılacaktır" diye konuştu.

