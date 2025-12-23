DOLAR
Tayland'da 'Malatya' Anonsu Gülümsetti

Yeşilyurtlu telefoncu Atilla Durdu, Tayland'da minibüs anonsu tarzında 'Malatya' çağrısıyla sosyal medyada ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:14
Tayland'da 'Malatya' Anonsu Gülümsetti

Tayland'da 'Malatya' Anonsu Gülümsetti

Telefoncu esnafın eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde telefon satışı yapan Atilla Durdu, geçtiğimiz günlerde bir grup arkadaşıyla birlikte Tayland'a geziye gitti.

Durdu, Tayland'da bir duraktaki araçta beklerken Türkiye'deki minibüs muavinlerini andıran bir üslupla "Akçadağ, Akçadağ", "Hekimhan", "Malatya, Malatya" şeklinde bağırdı; bu anlar çevredekiler ve arkadaşlarını güldürdü.

O anlar, Durdu'nun arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türkiye'ye dönüşün ardından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak ilgi odağı oldu.

Yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulunan Atilla Durdu, olayın kendisi için güzel bir anı olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursak olalım Malatyalı olmak ayrı bir duygu. Malatyalı olmak ayrılacaktır" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

