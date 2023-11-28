TBMM bu mesleklerden 250 kamu işçisi alacak! KPSS şartı aranmayacak

TBMM’YE 250 KAMU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) bünyesinde istihdam edilmek üzere, 22 farklı meslekten en az ilköğretim ve lise mezunu olan kamu işçileri alınacak. İşte çok merak edilen detaylar…





TBMM Noter kurası ile farklı meslek gruplarında çalışacak 250 Kamu işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu alınacak personeller ise hem erkek hem de kadın olabilecek. İşte tüm detayları ile TBMM ye alınacak olan kamu işçilerin meslekleri ve işe alım şartlarının detayları….

İLANIN DETAYLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bünyesinde, 22 farklı meslekten tam 250 kişi istihdam edilecek. Bu kişiler de en az ilköğretim ve lise mezunu olacak. İşte işe alım yapılacak o meslek grupları. 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme),1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğrama ustası alınacak. Bu meslek gruplarında toplan 250 kişilik kontenjan da hazırlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

TBMM’ ye alınacak olan mesleklerdeki işçilerin bazı şartları da sağlaması gerekiyor. Bu şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, arşiv araştırma sonuçlarının olumlu sonuçlanması işçilerde aranan kriterler arasında. Başvuracak kişilerin bu mesleklerde tecrübeli ve e devlet üzerinden “ barkodlu” SGK Hizmet dökümü belgesi isteniyor.

Alımlar TBMM’de 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10:00’da noter huzunda gerçekleştirilecek.

İş başvuruları ise en geç 27 Kasıma kadar https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim dan yapılabilecek.



