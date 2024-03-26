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TBMM personel alımı yapıyor! Bu kadrolara KPSS'siz çok sayıda kişi alınacak

Meclis bünyesine personel alımı yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 18:38
TBMM personel alımı yapıyor! Bu kadrolara KPSS'siz çok sayıda kişi alınacak

Meclis bünyesine 157 personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MECLİS BÜNYESİNE İŞÇİ ALIMI

TBMM tarafından yapılan son duyuruya göre KPSS puan şartı olmadan 157 işçi alımı yapılacak. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, 

meclis bünyesine personel alımı

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, malvarlığı aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir ruhsal ya da fiziksel bir engeli olmaması, emeklilik, yaşlılık ya da malullük maaşı almaması, herhangi bir kamu kurumunda çalışırken meslekten ihraç edilmemesi, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, belirlenen özel şartların taşınması ve belirlenmiş okullardan başvuru tarihi itibariyle mezun olunmuş olması şartlarının taşınması gerekiyor. 

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