TRT, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılına Özel Yayınlarla İzlenceler Sunuyor

Türk televizyon kanalı TRT, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla özel yayınlarla izleyicilerini buluşturuyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Haber kanalı, zaferin yıl dönümüne özel programla ekranlara gelecek.

Yarın TRT 1 kanalında saat 10.30'da yayınlanacak olan "Alişan ile Hayata Gülümse" programı, bu tarihsel anma etkinliklerine özel içerik sunacak. Ayrıca, "Bir Dönüm Noktası-18 Mart 1915" belgeseli saat 13.15'te izleyicilerle buluşacak.

Zaferin İzleri TRT 2’de

Kültür ve sanat kanalı TRT 2, Çanakkale'nin tarih boyunca taşıdığı önemi anlatan "Coğrafyadan Kültüre Bağ-Çanakkale" adlı program ile saat 08.00'de ekranlarda olacak. Saat 17.00’de yayınlanacak "Koleksiyoner" programında, Seyit Ahmet Sılay’ın Çanakkale Savaşı'ndan kalan koleksiyonu incelenecek.

Ayrıca, saat 18.30'da "Tarihin Ruhu" programında Çanakkale Cephesi'nde 1915 ve 1916 yıllarında çekilen haber filmi görüntüleri yer alacak. "Edebiyat Dünyası", 20.30'da yazar İsmail Bilgin ve Haluk Oral ile Çanakkale Cephesi’nden yazılan asker mektuplarını işleyecek.

Belgesel ve Kahramanlık Hikayeleri

TRT Belgesel, 18 Mart ruhunu yansıtan yapımlarla dolu bir gün geçirecek. "Yaşamın Kıyısında Nabız" belgeseli 16.35'te, "Operasyon Ay Yıldız" saat 20.00’de izleyicilere sunulacak. "Keşif 19: Çanakkale" filmi ise 21.30’da TRT Türk’te yayınlanacak.

TRT Kürdi ise günü "Sabahın Sesi" ve "Ana Haber" ile geçirecek. Ayrıca saat 22.50'de "Çanakkale Ruhu" programını yayınlayacak.

Çocuklar İçin Eğitici Programlar

Çocuklar, TRT Çocuk ile Çanakkale Zaferi'ni öğrenme fırsatı bulacak. "Pırıl" programının özel bölümü 11.45 ve 15.15’te yayınlanarak, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Şehitler Abidesi’ni gezecek. "Babamın Gölgesi" isimli çizgi film ise 21.45’te yayınlanacak.

Öğretici İçerikler TRT EBA’da

TRT EBA, Çanakkale ile ilgili mini belgeseller sunacak. Örneğin, "Savaşın Kaderini Değiştirenler" 08.25’te, "Ateşin İçinden Geçenler" 16.45’te izleyiciyle buluşacak.

TRT Müzik, Çanakkale Zaferi'ne özel bir repertuvar sunarak 20.00’de dinleyicileri buluşturacakken, TRT radyoları da özel konserler, programlar ve söyleşilerle günü zenginleştirecek.