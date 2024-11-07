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Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı TOKİ projesinin devreye alınacağı belirtilmişti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:05
Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı TOKİ projesinin devreye alınacağı belirtilmişti.  Gece gece yapılan açıklama ile birlikte 250 bin konutun ihale süreçleri ve ihale tarihleri belli oldu. Bu proje, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.  

120 ay vade ile ev sahibi yaptıracak fırsat açıklandı 

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2+1 ve 3+1 tipindeki konutlar, 120 ay vade imkanı ile vatandaşlara sunulacak. Bu uzun vadeli ödeme planı, dar gelirli vatandaşların da konut sahibi olmasını kolaylaştıracak. 

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

TOKİ’DEN DAR GELİRLİYE DESTEK ODAKLI KONUT PROJESİ  

eni konut projeleri, yerel mimariye uygun ve çevre dostu olacak şekilde tasarlandığı açıklaması TOKİ resmi web adresinde yer alırken, sıfır atık prensibine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemeler kullanılarak inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemlerinin de yer alacağı ifade edildi. Bu sayede, hem çevre dostu bir yaşam alanı oluşturulmasının hedeflendiği ve enerji maliyetlerinin düşürüleceği belirtildi.  

TOKİ 250.000 KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ 

TOKİ tarafından son dakika yapılan açıklamada, tüm şehirde ihaleler ve tarihler ile alakalı detaylar paylaşıldı. Detaylarda, konutların yer aldığı iller, tipleri ve satış tarihleri yer alıyor.  

Sosyal eşitliğin sağlanması, toplumsal olarak gelişimin sağlanmasının hedeflendiği 250.000 konut projesi ile alakalı TOKİ resmi web adresinden listeye ulaşabilir, il il ihale başvuru tarihlerini takip edebilirsiniz.   https://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/ihaleler.pdf

 


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