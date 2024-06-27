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TCDD'den personel alımı duyurusu geldi! Düz memur, hareket memuru ve sürveyan alımı yapılacak

TCDD 646 memur alımına ilişkin son dakika duyurusu yapıldı ve başvuru bilgileri açıklandı. Aşağıda memur alımlarına ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 20:08
TCDD'den personel alımı duyurusu geldi! Düz memur, hareket memuru ve sürveyan alımı yapılacak

TCDD 646 memur alımına yönelik başvurular 11 Temmuz günü başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları'ndan son dakika açıklaması yapıldı ve açıklamada 646 memur alımının yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı açıklamaya baktığımızda şu kadroları görüyoruz:

Kadro Dağılımı

Düz memur kadrosu: 418

Hareket memuru kadrosu: 12

Sürveyan kadrosu: 216

TCDD'den personel alımı duyurusu geldi

TCDD 646 personeli alımı için mülakat yok!

Toplamda 646 memur alımının yapılacağı TCDD'de alımlara ilişkin başvurular 11 Temmuz 2024'te başlayacak. KPSS'nin önceliği gereği mülakatsız gerçekleştirilecek personel alımlarının mülakata gerek kalmadan gerçekleştirileceği biliniyor. görüşme. Başvuru ekranı açıldığında ise konuyu haberimizin detayında yer vereceğiz.

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