TCDD memur alımı duyurusu! KPSS puanı olanlar bakmadan geçmesin

TCDD Taşımacılık sayfasında yayınlanan duyurunun içeriğinde KPSS 2023/2 merkezi atama çerçevesinde TCDD bünyesine yerleşmiş olan adayların, istenilen belgeler ile birlikte 9 Ocak ile 2 Şubat 2024 tarihlerinin arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na (Adres: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ/Ankara) şahsi olarak müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

TCDD sitesinde yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

2023/2 KPSS Merkezi Atamasıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesine atanan adayların dikkatine!

GEREKLİ BELGELER:

1) 2 adet onaylı diploma örneği (Elektronik devlet sisteminden mezuniyet belgesi ya da diploma aslı ibraz edilmesi durumunda diplomanın sadece TCDD Taşımacılık A.Ş. başkanı tarafından onaylanmış kopyası gerekmektedir)

2) 2 adet onaylı kimlik örneği (Elektronik devlet sisteminden alınmış kimlik belgesi veya kimlik belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda sadece TCDD Taşımacılık A.Ş. onaylı kimlik fotokopisi yeterlidir.)

3) 2 adet terhis belgesi (askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için) veya askerlik durum belgesi (askerlik tecil etmiş olanlar için) (ilgili kurum kuruluşlarından veya e-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

4) 2 adet sabıka kaydı (İlgili kuruluşlardan veya e-devlet sistemlerinden temin edilebilir.)

5) Adres beyanı (İlgili kuruluşlardan veya e-devlet sistemlerinden temin edilebilir.)

6) 2 adet YDS sonuç belgesi (Son 5 yıl içerisinde ABC düzeyinde YDS sonuç belgesi almış olanların sözleşme ücreti etkileneceğinden bu belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

7) 2 adet hizmet belgesi (Sosyal sigorta kurumunda çalışmış olanlar için) (ilgili kuruluşlardan veya e-devlet sistemlerinden alınabilir.)

8) Son 6 ayda çekilmiş 4 adet fotoğraf (Lojistik psikolojik muayene formu için +3)

9) KPSS yerleştirme sonuç belgesi 2023/2

10) Başvuru Sahibi Personel Bilgi Formu (Ek 4'te yer alan form elektronik ortamda veya elden doldurulacak, tek sayfa, önlü arkalı olarak imzalanacak ve imzalanacaktır.)

11) Mühendis kadrosuna alınacak adayların 4492 kodu; "C sınıfı iş güvenliği belgesi" sahibi olmak zorunlu olduğundan, A, B veya C sınıfı meslek belgesinin yanı sıra diğer belgelerin de getirilmesi gerekmektedir.

12) Sağlık Kurulu Raporu

Kondoktör, Memur, Mühendis, Tekniker, Teknisyen kadrolarına atananlar için; Herhangi bir resmi kamu hastanesi veya resmi üniversite hastanesinden alınmış, alanında uzman 5 doktor tarafından imzalanmış Sağlık Kurulu raporu gerekiyor. Raporun sonuç bölümünde ise "Memur olabilir" denilmesi gerekmektedir. (Özel hastanelerden gelen raporlar kabul edilmeyecek!)

Yalnızca 4478, 4484, 4485 kodlu Lojistik Sorumlusu pozisyonuna atanan adaylar için; (Diğer pozisyonlara atanan adayların aşağıda belirtilen detaylı sağlık raporuna sahip olmaları gerekmemektedir!) Kendi sektöründe alanında uzman en az 8 tıp uzmanının imzaladığı Sağlık Kurulu raporunun tam yetkili devletten alınması gerekmektedir. Ek 1'de listelenen resmi veya eğitim hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinden alınan raporlar kabul edilmeyecektir!) (Bkz. Ek 1: Yetkili Hastaneler Listesi)

1. Konsey raporunun göz, kulak burun boğaz, dâhiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji branşlarındaki doktorlar tarafından imzalanması gerekmektedir.

. Her branş doktoru, Demiryolu güvenliği ile ilgili önemli görevlere ilişkin Yönetmeliğin demiryolu operasyonlarında emniyet açısından kritik görevleri yerine getiren çalışanlar için gerekli sağlık koşulları ekinde kendi branşına yönelik belirtilmiş olan sağlık kriterleri kapsamında karar verecektir. (Bkz. Ek-2: Sağlık Durumları) Ayrıca tesisimizin sağlık ve psikolojik yönergesinde belirtilen sağlık koşullarına uyulması gerekmektedir. (Bkz. Ek-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi)

3. Karara esas olan görüntüleme, laboratuvar ve fizik muayene sonuçları sağlık kurulu raporunun uygun bölümünde raporlanır; Odyometri (işitme) testi veya test sonuçlarına ilişkin bilgiler, göz muayenelerine ilişkin bilgiler ve Lojistik Çalışanı adayları için “Lojistik Çalışanı Olmak”. veya “Gruplar halinde çalışın (B).” ibaresi mutlaka gereklidir.

Sağlık kurulu raporuna ek olarak;

– Renk Muayenesi (İshihora testi yapılmış),

– Görüş seviyesi (sağ göz ve sol göz ayrı ayrı gösterilir),

– Tarama testi (Uyarıcı ve ilaçlar için sonuçların negatif olması gerekmektedir),

– İşitme testi (odyometriye göre ortalama saf ses seviyesi, fısıltıların duyulabileceği mesafedir),

– Ayrıntılı kan testi sonuçları (Kapsamlı kan taraması-AST-ALT-GGT-Üre-Kreatinin-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H),

– Boy, kilo, BMI, tansiyon, akciğer röntgeni, solunum fonksiyon testi, idrar testi,

Test sonuçları fiziksel olarak mevcut olmalıdır.

Ayrıca Lojistik Sorumlusu olarak atanacak adayların başvurularının ardından kuruluşumuz tarafından yapılan teknik psikometrik testten geçmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin yukarıda belirtilen belgeleri hazırladıktan sonra TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye başvurmaları gerekmektedir. Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne (Adres: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ/Ankara) şahsen başvuru yapılması zorunludur. 2 Şubat 2024 mesai bitimi sonrası ve/veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Randevu rezervasyon süreciyle ilgili sorularınız için 0312 309 05 15 Dahili: 71695 iletişim numarasını arayabilirsimiz.

Bu ilan metni TCDD Taşımacılık A.Ş.'den alınmıştır. Genel Müdür kadrolarına/çalışanlarına atanan adaylara yöneliktir. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ataması yapılanların https://www.tcdd.gov.tr ​​internet sitesinde yer alan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.