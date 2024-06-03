TEDAŞ personel alımı duyuruldu! Başvuru şartları ve kadrolar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatları için toplamda 167 yeni kadro ihdas etti. Bu ihdas kapsamında, çeşitli alanlarda çalışacak personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı unvanlarda kadrolar oluşturuldu.



ALIM YAPILACAK KADROLAR

TEDAŞ'ın yeni kadro ihdasıyla ilgili detaylara göz atacak olursak, merkez teşkilatına 3 Dava Takip Memuru, 20 Başmühendis ve 35 Mühendis kadrosu oluşturuldu. Taşra teşkilatı için ise 10 Teknik Uzman, 14 Avukat, 5 Dava Takip Memuru, 25 Başmühendis ve 55 Mühendis kadrosu ihdas edildi.

Bu yeni kadroların ihdas edilmesi, TEDAŞ'ın personel alımı yaparak daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesini sağlayacak. Ayrıca, bu kadrolar aracılığıyla enerji sektöründeki çalışmaların daha geniş bir kapsamda yürütülmesi ve enerji dağıtımının kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yeni kadroların oluşturulması, iş gücü piyasasına ve istihdama olumlu bir katkı sağlayacakken, aynı zamanda nitelikli personel ihtiyacının karşılanması adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.