Tek malzemeyle temizlik! Simsiyah olmuş ocak gözlerini ışıl ışıl yapıyor

Kararmış tezgahları partlatmak için neler yapılabilir? Ayrıntılar haberimizde...

Tek malzemeyle temizlik! Simsiyah olmuş ocak gözlerini ışıl ışıl yapıyor
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Mutfakta sık kullanılan ve yemek pişirmenin vazgeçilmez aracı olan ocaklar, zamanla biriken yağ, leke ve kalıntılar nedeniyle kararma eğiliminde olabilir. Kararmış ocak gözleri hem görsel olarak rahatsız edici hem de yemek pişirme performansını düşürebilir.

Peki kararmış ocaklar nasıl temizlenir? Doğal malzemelerle hazırlanacak karışımlar sayesinde ocak gözlerinizi kolayca parlatabilirsiniz.

Asit içeriği yüksek limon suyu ve sirke, yağ birikintilerini çözücü etki gösterir. Limon suyu ve sirkeyi karıştırıp ılık suyla seyrelterek ocağa uygulayın. 2 dakika bekledikten sonra süngerle silin.

mutfak tezgahı nasıl temizlenir

Alternatif olarak limon tozu ve sirke karışımını kaynatıp ocak üzerinde gezdirin, sonra duru suyla temizleyin. Çelik tel de biriken yağları hafifçe silebilir.

Düzenli olarak yemek pişirmeden hemen sonra bir miktar su ve limonla silmek de kararma riskini azaltır. Doğal malzemelerle hazırlanan bu karışımlar hem ocak gözlerinizi parlatır hem de zararlı kimyasallara ihtiyaç duymazsınız. Siz de artık kolayca parlayan temiz bir ocak kullanabilirsiniz!

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