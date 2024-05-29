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Tencere tava hepsi indirimde! BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Taban fiyatlarından başlayarak, BİM'in 24 Mayıs tarihinden itibaren sunacağı geniş ürün yelpazesini kapsayan yeni katalog yayınlandı. Katalogda katlanabilir şezlong, bahçe plaj şemsiyesi, şemsiye sabitleme aparatı, pinpon masa tenisi seti, güneş gözlüğü, şort, hazır görünümlü şapka, hambez şort, bermuda şapka, deniz şortu, parmak arası terlik, plaj çantası, kaplumbağa deniz yatağı, çocuk havuzu, deniz topu ve figürlü deniz simidi gibi ürünler bulunmaktadır. İşet ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 29.05.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:37
Tencere tava hepsi indirimde! BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Ayrıca, Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL, Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL, Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL, Range Türk Kahve Makinesi 899 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL, Polosmart Tws Kulaklık 349 TL, Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Kumtel Fastfryer 1.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL, Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL, Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL, Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL, Nautica Termos 650 ml 699 TL, Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL, Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL gibi ürünlerin fiyatları da belirtilmiştir.

İŞTE 24 MAYIS 2024 BİM KATALOĞU

bim

Mutfak ekipmanları arasında Chef's Sahan 20 cm 139 TL, Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL, Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL, Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL, Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL, Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL, Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL, Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL, Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL gibi ürünler bulunmaktadır.

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Ayrıca, INTEX Excursion Şişme Bot 6.999 TL, INTEX Seahawk Şişme Bot 5.499 TL, Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL, 8 Tel Bahçe Plaj Şemsiyesi 599 TL, INTEX Ayak Pompası 229 TL, Hawai Şemsiye Sabitleme Aparatı 59 TL, Piccolo Mondi Tenis Topu 3'lü 149 TL gibi ürünler de katalogda yer almaktadır.

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