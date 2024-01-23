Tepside asla yumuşamayacak kadayıfınız hazır! Bayıla bayıla yiyeceksiniz

Misafirlerinize, sevdiklerinize ya da komşularınıza harika bir tatlı sunumu yapmak istiyorsanız; tepsi kadayıf tarifi sizlerle! Asla yumuşamayan bu tarif ile parmaklarınızı yemeye hazır olun. Dilerseniz çayın dilerseniz de kahvenin yanında mükemmel bir eşlikçi olacak bu kadayıf tarifini 15 dakika hazırlık, 40 dakika pişirme süresi ile hazır edebileceksiniz. Kadayıfınız, ceviziniz ve tereyağınız varsa bu mükemmel kadayıf tarifiniz hazır. İşte tepside parmaklarınızı yedirtecek kadayıf tarifi...

TEPSİ KADAYIF TARİFİ MALZEMELERİ

Yarım kilo kadayıf



2,5 su bardağı ölçüsünde çekilmiş ceviz



250 gram tereyağ



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ

3,5 su bardağı ölçüsünde şeker



3,5 su bardağı ölçüsünde su



1 ince dilim limon





TEPSİ KADAYIF TARİFİ YAPILIŞI