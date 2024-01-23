Tepside asla yumuşamayacak kadayıfınız hazır! Bayıla bayıla yiyeceksiniz

Bal gibi kadayıf tatlısı yapmak istiyorsanız doğru tariftesiniz! Asla yumuşmayacak tepsi kadayıf tarifi ile karşınızdayız… Fıstık, ceviz ve kadayıfın buluştuğu bu mükemmel tarifle misafir tatlınız hazır. İşte tepsi kadayıf tarifi…

Tepside asla yumuşamayacak kadayıfınız hazır! Bayıla bayıla yiyeceksiniz
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Misafirlerinize, sevdiklerinize ya da komşularınıza harika bir tatlı sunumu yapmak istiyorsanız; tepsi kadayıf tarifi sizlerle! Asla yumuşamayan bu tarif ile parmaklarınızı yemeye hazır olun. Dilerseniz çayın dilerseniz de kahvenin yanında mükemmel bir eşlikçi olacak bu kadayıf tarifini 15 dakika hazırlık, 40 dakika pişirme süresi ile hazır edebileceksiniz. Kadayıfınız, ceviziniz ve tereyağınız varsa bu mükemmel kadayıf tarifiniz hazır. İşte tepside parmaklarınızı yedirtecek kadayıf tarifi... 

TEPSİ KADAYIF TARİFİ MALZEMELERİ

  • Yarım kilo kadayıf
  • 2,5 su bardağı ölçüsünde çekilmiş ceviz
  • 250 gram tereyağ
  • 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
Şerbeti için;
  • 3,5 su bardağı ölçüsünde şeker
  • 3,5 su bardağı ölçüsünde su
  • 1 ince dilim limon

TEPSİ KADAYIF TARİFİ

TEPSİ KADAYIF TARİFİ YAPILIŞI 

  1. İlk etapta şerbetimizi kaynatarak tarifimize başlayalım.
  2. Su ve şekeri tencerenin içerisine alıp güzelce karıştıralım.
  3. Bir limonu da içersine sıkarak kabuğuyla birlikte tencerenin içersine atalım.
  4. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra ise altını kapatarak soğuması için bir köşeye bırakalım.
  5. Tereyağını uygun bir kabın içerisine alarak güzelce eritelim.
  6. Daha sonra içersine sıvı yağ eklemesi yaparak soğuması için köşeye bırakalım.
  7. Kadayıfı göz kararı ikiye bölüp yarısını tiftikleyerek tepsinin içerisine yerleştirelim.
  8. Üzerine ceviz serperek diğer kalan kadayıfı da tiftikleyerek ceviz görünmeyecek şekilde kadayıfı yerleştirelim.
  9. Her yerine gelecek şekilde şekilde yağı gezdirelim. 
  10. 180°’de alt üst fırın ayarında üzerleri nar gibi kızarınca dek ters çevirerek pişirelim.
  11. İlk sıcağını çıkardıktan sonra ise şerbeti döküp 1 saat kadar dinlendirelim. Şimdiden tüm yapacaklara afiyet olsun!
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