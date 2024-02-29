Terazi Burçları, gizli konularla yüzleşiyor! İşte Terazi burçlarına tavsiyeler..

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi burçları

Mine Ölmez: Örtbas edilmiş ve unutulmuş konuların yüzeye çıkıyor. Bu durum, sizi yıpratabilir ve yorabilir. Ancak, her zaman olumsuzluk olarak düşünmeyin. Beklediğiniz, arzuladığınız ve merak ettiğiniz haberler de açığa çıkabilir. Bazı gizli konuların açığa çıkması, sizi rahatsız edebilir. Ancak, bu durum sadece olumsuz olarak düşünülmemeli. Beklediğiniz, arzuladığınız ve merak ettiğiniz haberler de açığa çıkabilir. Özellikle hafta sonu, ailenizle ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz.

Değişim ve Yenilenme Arzusu

Son zamanlarda kendinizde aşırı bir değişim ve yenilenme arzusu hissediyor olabilirsiniz. Kilo vermek, estetik dokunuşlar yapmak, gardırobunuzu yenilemek gibi düşünceler aklınızı meşgul edebilir. Ancak, bu durum sizi olumsuz etkileyebilir ve moralinizi bozabilir.

Sağlıkla İlgili Dikkat

Önümüzdeki 15 günlük süreçte sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Alerjik reaksiyonlar ve ayak sağlığı problemleri nüksetmeye başlayabilir. İş yükünüz artabilir ve bazıları için yeni bir iş kurmak için fırsat olabilir.

Aşk Hayatı

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. Venüs ve Mars'ın hala burada olması, arada kavgalar olsa da, bu hafta itibariyle güzel gelişmelerin çok daha fazla olacağını gösteriyor.