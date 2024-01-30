Terazi burcu Şubat 2024’te aşk, para ve iş hayatında neler yaşayacak?

Terazi burcu ve yükselen terazi olanlar, Şubat ayında keyifli, özgür ve arkadaşça bir dönem geçirecek. Ancak maddi, gizli ve iş konularında dikkatli olmaları gerekecek.

Terazi burcu Şubat 2024’te aşk, para ve iş hayatında neler yaşayacak?
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Terazi Burcu Şubat 2024 Yorumu

Terazi burcu ve yükselen terazi olanlar, bu ay hayatınızda neler olacağını merak ediyorsunuz. Şubat ayı, size bir önceki ay yaşadığınız stresleri geride bırakmanızı ve keyfinize bakmanızı sağlayacak güzel konularla dolu. Yeni bir sevgili bulmak, yeni bir sanat dalı öğrenmek, çocuklarınızla vakit geçirmek gibi konular ilginizi çekecek. 10 Şubat'ta yaşanacak yeni ay, daha özgür ve daha arkadaş canlısı olmanızı sağlayacak. Etrafınızdaki insanlarla uyumlu ve samimi olacaksınız. Eğer yalnızsanız, bu dönemde karşınıza çıkacak fırsatları kaçırmayın. Şubat ayı, size bu etkileri yaşatacak.

Terazi Burcu Şubat 2024 Önemli Tarihler

8 Şubat, 10 Şubat ve 14 Şubat tarihlerine dikkat edin. Bu tarihlerde maddi konularda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bazı beklentileriniz istemediğiniz bir şekilde sonuçlanabilir ve engellerle karşılaşabilirsiniz.

24 Şubat'taki dolunay, size gizli kalan bazı gerçekleri gösterebilir. Arkadan iş çevirenleri ya da sizi durdurmaya çalışanları fark edebilirsiniz. Bu durumlar sizi yıpratabilir.

28 Şubat ve 29 Şubat tarihlerinde iş hayatınızda önemli görevler alabilirsiniz. Bu alanda ciddi kararlar vermeniz gerekebilir. Ayrıca bu dönemde sağlığınıza dikkat etmekte fayda var.

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