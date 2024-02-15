Bist 100
9.177,99 1%
DOLAR
30,76 0,04%
EURO
33,14 0,33%
ALTIN
1.972,12 0,21%

THY’de Kariyer Fırsatı: Lisans Son Sınıf ve Yeni Mezunlar İçin Personel Alım İlanı Açtı. İşte Başvuru Detayları

Türk Hava Yolları, havacılık sektörüne güçlü bir giriş yapmak isteyen genç yetenekleri bünyesine katmak için Take-Off Jr. 2024 programını başlattı. Program, lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için fırsatlar sunuyor. Başvuru şartları ve tarihleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:31
THY’de Kariyer Fırsatı: Lisans Son Sınıf ve Yeni Mezunlar İçin Personel Alım İlanı Açtı. İşte Başvuru Detayları

THY’den Öğrenci ve Yeni Mezunlara İş İmkanı: Take-Off Jr. Programı Başvuruları Başladı

Türk Hava Yolları, havacılık sektörünün rekabetçi, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasına adım atmak isteyen genç yetenekleri arıyor. Türk Hava Yolları, kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için Take-Off Jr. 2024 programını hayata geçirdi. Program, Türk Hava Yolları’nın çeşitli birimlerinde çalışma imkanı, eğitim ve gelişim fırsatları, mentorluk desteği ve network oluşturma imkanı sunuyor.

personel alımı

THY YENİ MEZUN PERSONEL ALIM KONTENJAN BİLGİSİ

Türk Hava Yolları, 14 Şubat 2024 tarihinde kariyer sitesinde yayınladığı ilanla, Take-Off Jr. 2024 programı için personel alımı yapacağını duyurdu. Program, lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için tasarlandı. Programa katılanlar, Türk Hava Yolları’nın farklı birimlerinde görev alacaklar.

THY YENİ MEZUN PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Hava Yolları, Take-Off Jr. 2024 programına başvurmak isteyen adaylardan aşağıdaki şartları arıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

Yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, iletişimi ve gelişimi önemseyen, takım çalışmasına uyumlu olmak

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmamak

Türk Hava Yolları A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

Yaş Şartı: 01.01.1997 ve sonrası doğumlu olmak

Eğitim Şartı: Lisans son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olmak

Lisans son sınıf öğrencilerinin 2024 Eylül ayı itibarıyla mezun olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

Puan Şartı: 100’lük sistemde en az 65, 4’lük sistemde en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak

Yabancı Dil Şartı: İyi derecede İngilizce bilmek

İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

THY YENİ MEZUN PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ 

Türk Hava Yolları, Take-Off Jr. 2024 programına başvuruları 14 Şubat 2024 tarihinde açtı. Başvurular 10 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türk Hava Yolları’nın kariyer sitesindeki ilanı takip edebilirler.Başvuru için BURAYA TIKLAYIN

İLGİLİ HABERLER

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

96 TL’ye çamaşır deterjanı mı alınır demeyin! Tarım Kredi müjdeyi duyurdu

96 TL’ye çamaşır deterjanı mı alınır demeyin! Tarım Kredi müjdeyi duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak
2
Başak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?
3
Boğa burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?
4
İkizler burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?
5
Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler
6
19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!
7
Ön lisans ve lisans mezunlarına yüksek maaşla memur olma fırsatı! O kurum, memur, sekreter ve hizmetli alacak

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

96 TL’ye çamaşır deterjanı mı alınır demeyin! Tarım Kredi müjdeyi duyurdu

Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

THY’de Kariyer Fırsatı: Lisans Son Sınıf ve Yeni Mezunlar İçin Personel Alım İlanı Açtı. İşte Başvuru Detayları

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi

Kimlik numaranızla mutlaka sorgulayın! Bakanlık'tan o kişilere sürpriz ödeme müjdesi!