DOLAR
36,01 0,01%
EURO
37,15 -0,02%
ALTIN
3.373,02 -0,39%
BITCOIN
3.535.593,89 -0,82%

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

THY, Sevgililer Günü'ne özel %40 indirimli uçuş kampanyasıyla birçok destinasyona ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:03
THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

THY'den Sevgililer Günü'ne Özel İndirim Kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına Sevgililer Günü'ne özel %40'a varan indirim fırsatları sunmaya başladı. Kampanya, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ulaşım sektöründeki rekabetin artırılması amacıyla düzenlenmiştir.

Kampanya detayları THY resmi web adresinde yer almakta. Uçuşlar, bugünden itibaren 14 Şubat tarihine kadar alınacak biletlerle 10 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu fırsatı kaçırmadan seyahatinizi planlayabilirsiniz!

İndirimli Uçuşlar ve Rotalar

THY, dünyadaki birçok popüler rotada indirimli bilet satışlarına başladı. Avrupa'nın tarihi şehirlerinden Uzak Doğu'nun egzotik yerlerine kadar, birçok farklı destinasyona uçuşlarda %40 indirim fırsatı sunuluyor. İşte detaylar:

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

  • %40 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı Morityus, Seyşeller, Madagaskar, Marakeş, Tunus, Kahire, İskenderiye, Johannesburg gibi Afrika ve Hint Okyanusu destinasyonları; Abu Dabi, Muskat, Riyad, Tahran, Şiraz, Meşhed ve İsfahan gibi Orta Doğu destinasyonları.
  • %30 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı Sidney, Melbourne, Singapur ve Kuala Lumpur gibi Uzak Doğu ve Avustralya destinasyonları; Budapeşte, Prag, Tiflis, Bakü ve Varşova gibi Doğu Avrupa ve Balkan destinasyonları.
  • %20 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı Astana, Almatı, Türkistan, Bişkek, Maldivler ve Colombo gibi Orta Asya ve Güney Asya destinasyonları.
  • %15 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı New York, Boston, San Francisco ve Panama City gibi Amerika destinasyonları.

Kampanya dahilinde ayrıca business class yolcuları da %30'a varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. İki kişilik bilet alımlarında ise TK1402 promo kodunun kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Sevgililer Günü için en özel hediye seçeneği, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmak! Bu fırsatları kaçırmayın!

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!
2
Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!
3
İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL
4
Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!
5
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 'Sevgililer Günü Konseri'
6
Mersin'de Eski Sevgililer Mezadı: Hediyeler Satışa Çıktı
7
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!