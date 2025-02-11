THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

THY'den Sevgililer Günü'ne Özel İndirim Kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına Sevgililer Günü'ne özel %40'a varan indirim fırsatları sunmaya başladı. Kampanya, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ulaşım sektöründeki rekabetin artırılması amacıyla düzenlenmiştir.

Kampanya detayları THY resmi web adresinde yer almakta. Uçuşlar, bugünden itibaren 14 Şubat tarihine kadar alınacak biletlerle 10 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu fırsatı kaçırmadan seyahatinizi planlayabilirsiniz!

İndirimli Uçuşlar ve Rotalar

THY, dünyadaki birçok popüler rotada indirimli bilet satışlarına başladı. Avrupa'nın tarihi şehirlerinden Uzak Doğu'nun egzotik yerlerine kadar, birçok farklı destinasyona uçuşlarda %40 indirim fırsatı sunuluyor. İşte detaylar:

%40 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı Morityus, Seyşeller, Madagaskar, Marakeş, Tunus, Kahire, İskenderiye, Johannesburg gibi Afrika ve Hint Okyanusu destinasyonları; Abu Dabi, Muskat, Riyad, Tahran, Şiraz, Meşhed ve İsfahan gibi Orta Doğu destinasyonları.

Türkiye çıkışlı Morityus, Seyşeller, Madagaskar, Marakeş, Tunus, Kahire, İskenderiye, Johannesburg gibi Afrika ve Hint Okyanusu destinasyonları; Abu Dabi, Muskat, Riyad, Tahran, Şiraz, Meşhed ve İsfahan gibi Orta Doğu destinasyonları. %30 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı Sidney, Melbourne, Singapur ve Kuala Lumpur gibi Uzak Doğu ve Avustralya destinasyonları; Budapeşte, Prag, Tiflis, Bakü ve Varşova gibi Doğu Avrupa ve Balkan destinasyonları.

Türkiye çıkışlı Sidney, Melbourne, Singapur ve Kuala Lumpur gibi Uzak Doğu ve Avustralya destinasyonları; Budapeşte, Prag, Tiflis, Bakü ve Varşova gibi Doğu Avrupa ve Balkan destinasyonları. %20 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı Astana, Almatı, Türkistan, Bişkek, Maldivler ve Colombo gibi Orta Asya ve Güney Asya destinasyonları.

Türkiye çıkışlı Astana, Almatı, Türkistan, Bişkek, Maldivler ve Colombo gibi Orta Asya ve Güney Asya destinasyonları. %15 İndirimli Uçak Biletleri: Türkiye çıkışlı New York, Boston, San Francisco ve Panama City gibi Amerika destinasyonları.

Kampanya dahilinde ayrıca business class yolcuları da %30'a varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. İki kişilik bilet alımlarında ise TK1402 promo kodunun kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Sevgililer Günü için en özel hediye seçeneği, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmak! Bu fırsatları kaçırmayın!