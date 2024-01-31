Ticaret Bakanlığı 36 bin TL maaş ile 14 ilde kadın/erkek koruma ve güvenlik personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı

TİCARET BAKANLIĞI 88 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 88 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Başvurular 1 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 12 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmalı ve özel güvenlik eğitimi ve kimlik kartına sahip olmalı.





KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ticaret Bakanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için adaylardan genel ve özel olmak üzere iki tür şart arayacak. Genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlardır. Bunlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Özel şartlar ise şöyle:

- ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,

- Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak,

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

- Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 162 cm’den kısa olmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?





Ticaret Bakanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuruları 1 Şubat 2024 tarihi ile başlatacak ve en geç 12 Şubat 2024 tarihine kadar alacak. Başvurular, sadece Ticaret Bakanlığı kariyer kapısı olan " https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ " adresi üzerinden yapılmaktadır.

BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

Ticaret Bakanlığı, 88 kişilik kadro ile 83 erkek ve 5 kadın koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, farklı şehirlerde olmak üzere şu şekilde dağıtılacak:

| Şehir | Erkek | Kadın | Toplam |

| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |

| Ankara | 10 | 1 | 11 |

| Ağrı | 2 | 0 | 2 |

| Antalya | 5 | 0 | 5 |

| Bursa | 5 | 0 | 5 |

| Diyarbakır | 5 | 0 | 5 |

| Edirne | 5 | 0 | 5 |

| Gaziantep | 5 | 0 | 5 |

| İstanbul | 15 | 2 | 17 |

| İzmir | 10 | 1 | 11 |

| Kocaeli | 5 | 0 | 5 |

| Malatya | 5 | 0 | 5 |

| Mersin | 5 | 0 | 5 |

| Van | 5 | 0 | 5 |

| Batman | 1 | 1 | 2 |

| Toplam | 83 | 5 | 88 |

2024 YILI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

2024 yılında koruma ve güvenlik görevlisi maaşları, özel sektör ve kamu sektöründe farklılık göstermektedir. Özel sektörde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşları genellikle kamudakilere göre daha düşüktür.

Özel Sektörde Güvenlik Görevlisi Maaşları:

En Düşük Güvenlik Görevlisi Maaşı: 18.400 TL

En Yüksek Güvenlik Görevlisi Maaşı: 46.800 TL

Ortalama Güvenlik Görevlisi Maaşları: Özel sektörde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşları genellikle 18.200 TL ile 27.000 TL arasında değişmektedir.

Kamuda Güvenlik Görevlisi Maaşları:

Bakanlıklarda ve Kamuda Koruma ve Güvenlik Görevlisi Maaşı: 35.980 TL