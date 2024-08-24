Ticaret Bakanlığı'ndan 328 Personel Alımı! Güvenlik, Şoför ve Temizlik Görevlileri İçin Yeni Duyuru

TİCARET BAKANLIĞI 328 PERSONEL ALIMI YENİ YEDEN ADAY ATAMALARI: GÜVENLİK, ŞOFÖR VE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ SEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmiş ve sonuçları açıklamıştı. Ancak, bu süreçte asil listede yer alan bazı adayların belge tesliminde bulunmaması üzerine, yedek adaylar arasından yeni atamalar yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yeni duyuruyla, 23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yedek aday atama sonuçları açıklandı. Güvenlik, şoför ve temizlik görevlisi pozisyonları için yeni adaylar belirlenmiş durumda.





328 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı’nın bu alım kapsamında belirlediği kontenjanlar farklı eğitim düzeylerine göre dağıtılmıştır. Lise mezunları için şoför ve temizlik görevlisi pozisyonları açılmışken, ön lisans mezunları için koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları ayrılmıştır. İşte detaylar:

Lise Mezunu: 110 şoför, 30 temizlik görevlisi, 100 temizlik ve basit bakım onarım personeli.

110 şoför, 30 temizlik görevlisi, 100 temizlik ve basit bakım onarım personeli. Ön Lisans Mezunu: 88 koruma ve güvenlik görevlisi (83 erkek, 5 kadın).

YEDEK ADAY ATAMA DUYURUSU YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, 19 Nisan 2024 tarihinde yedek adaylara yönelik bir duyuru yaparak, asil listedeki adayların belge teslim etmemesi nedeniyle yedek adaylar arasından yeni atamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 11 aday, yedek aday olarak atandı.

Atanan yedek adaylar, 23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla belirlenmiş olup, belge teslim sürecine ilişkin detaylar da açıklandı. Adayların belirli bir tarihe kadar gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

YEDEK ADAY LİSTESİ BELİRLENDİ: KİMLER SEÇİLDİ?

Belirlenen yedek adaylar arasında çeşitli pozisyonlar için atamalar yapıldı. Atama yapılan pozisyonlar ve aday sayıları şu şekilde:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek): 1 kişi.

1 kişi. Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför): 6 kişi.

6 kişi. Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım): 4 kişi.

YEDEK ADAY BELGE TESLİM TARİHLERİ VE ADRESLERİ

Yedek aday olarak seçilen kişilerin belirli bir tarih aralığında belgelerini teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar, belgelerini bizzat veya yakınları aracılığıyla teslim edebilecekleri gibi, posta veya kargo yoluyla da gönderebilirler. Belgelerini elden teslim etmeyi tercih eden adayların belgelerini Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Belge Teslim Son Tarihi: 06/09/2024, saat 18.00’e kadar.

06/09/2024, saat 18.00’e kadar. Belge Teslim Adresi: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA).

YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Yedek adayların belge teslimi için hazırlaması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

Mezuniyet Belgesi: E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi. Adli Sicil Kaydı: E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi. Kimlik Fotokopisi: Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı). Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Aday tarafından imzalanmış şekilde. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. Vesikalık Fotoğraf: 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır). Mal Bildirim Beyannamesi: A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir.

POZİSYONA GÖRE EK BELGELER

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak yedek aday olarak yerleşen adaylardan istenilen ek belgeler:

Beyan Formu: Okunaklı ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.

Okunaklı ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. Özel Güvenlik Kimlik Kartı: Geçerlilik süresi devam eden Özel Güvenlik Kimlik Kartının (Silahlı) önlü arkalı fotokopisi.

Şoför pozisyonu için istenilen ek belgeler:

Sürücü Belgesi Fotokopisi: Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesi.

Temizlik ve Basit Bakım-Onarım Personeli pozisyonu için istenilen ek belgeler:

Beyan Formu: Okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Adayların belge teslim sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

Belgeler duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenip teslim edilmelidir.

Belgelerini posta veya kargo yoluyla teslim edecek adaylar, belgelerinin Bakanlığa ulaşıp ulaşmadığını hizmet aldıkları firma üzerinden sorgulamalıdır.

Eksik belge iletilmesi durumunda adaylara telefon yoluyla ulaşılacak, eksiksiz belge teslim eden adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Ticaret Bakanlığı'nın 328 personel alımı kapsamında gerçekleştirilen yedek aday atamalarıyla ilgili detaylar bu şekilde. Yeni atanan adayların, belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeleri ve süreci yakından takip etmeleri gerekmektedir.