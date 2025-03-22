Tiyatro Anadolu, 'Maskeliler' ile Prömiyer Yaptı

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu, 'Maskeliler' oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, savaşın gölgesinde bir hikaye anlatıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:36
Tiyatro Anadolu, 'Maskeliler' ile Prömiyer Yaptı

Tiyatro Anadolu, 'Maskeliler' ile Prömiyer Yaptı

Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrolarından biri olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu, yeni eseri 'Maskeliler''in prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, ünlü İsrailli yazar İlan Hatsor tarafından kaleme alındı ve yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet üstlendi.

Filistinli Kardeşlerin Savaşla Mücadelesi

'Maskeliler', Filistinli üç erkek kardeşin savaşın gölgesinde yaşadığı zorlu yüzleşmeleri ele alıyor. Oyun, Tiyatro Anadolu Salonu'nda sahnelenirken, proje koordinatörlüğünü Engin Kılıçatan üstlendi. Başrol oyuncuları arasında ise Berk Kırlak, Ozan Karaahmet ve Ali Burak Asil bulunuyor.

'Maskeliler', tiyatroseverlerle sezon sonuna kadar haftada iki gün buluşmaya devam edecek. Bu özel eser, izleyicilere derin bir duygusal deneyim sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro...

Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu, "Maskeliler" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro...

Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu, "Maskeliler" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi.

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