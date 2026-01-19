Tokat’ta Yoğun Kar: Kent Meydanı Masalsı Görüntülere Büründü

Tokat

Tokat’ta yoğun kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilerken meydan ve çevresini beyaza bürüyerek masalsı kış manzaraları yarattı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Motosiklet sürücüleri ise bazı noktalarda araçlarını elleriyle iterek rampaları aşmak zorunda kaldı. Çevre yolunda ağır tonajlı araçların rampalarda ilerleyemediği görüldü. Bazı tır ve kamyonlar yolda mahsur kalırken, trafik zaman zaman kontrollü olarak sağlandı.

Etkili olan kar yağışı, tarihi yapılar ve kent meydanında oluşturduğu beyaz örtüyle dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, Tokat’ın kış güzelliğini gözler önüne serdi.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU