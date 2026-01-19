Tokat’ta Yoğun Kar: Kent Meydanı Masalsı Görüntülere Büründü

Tokat’ta yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüyerek ulaşımı aksattı; tarihi yapılar ve meydan dron ile görüntülendi. Karın aralıklı devam etmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:36
Tokat’ta Yoğun Kar: Kent Meydanı Masalsı Görüntülere Büründü

Tokat’ta Yoğun Kar: Kent Meydanı Masalsı Görüntülere Büründü

Tokat

Tokat’ta yoğun kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilerken meydan ve çevresini beyaza bürüyerek masalsı kış manzaraları yarattı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Motosiklet sürücüleri ise bazı noktalarda araçlarını elleriyle iterek rampaları aşmak zorunda kaldı. Çevre yolunda ağır tonajlı araçların rampalarda ilerleyemediği görüldü. Bazı tır ve kamyonlar yolda mahsur kalırken, trafik zaman zaman kontrollü olarak sağlandı.

Etkili olan kar yağışı, tarihi yapılar ve kent meydanında oluşturduğu beyaz örtüyle dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, Tokat’ın kış güzelliğini gözler önüne serdi.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
2
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
3
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
4
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları