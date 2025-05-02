Tokat Yaşayan Miras Festivali Başladı

Tokat'ta Yaşayan Miras Festivali Açılışı Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali", tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Festivalin açılışında konuşan Vali Abdullah Köklü, kültürel mirasın geleceğe taşınmasının ve korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kültürel Etkinlikler ve Gelecek Vizyonu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, festivalin Bakanlığın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen önemli programlardan biri olduğunu belirtti. Tokat’ın 1000 yıllık Türk-İslam geçmişine sahip bir şehir olduğunu ifade eden Mumcu, "Bu etkinliklerle sadece şehrimizi tanıtmıyoruz, aynı zamanda gastronomimizi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz," dedi.

Defile ve Katılımcılar

Festival, üç gün sürecek olup, programda Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Selçuklu Giysileri" defilesi de yer aldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Festival, bu pazar günü sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali"nin açılışı yapıldı. Tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Abdullah Köklü de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali"nin açılışı yapıldı. Tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Abdullah Köklü de katıldı.