TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

TOKİ'den Büyük Satış Atağı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılının ilk ayında konut sahibi olmak isteyenlere çok önemli fırsatlar sunuyor. 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde, Türkiye'nin 46 ilinde 563 arsa satışı ve 322 konut açık artırması gerçekleştirilecek. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra İzmir'deki kiralama müzayedesi de dikkat çekiyor.

Arsa Satış Detayları

9-10 Ocak 2025 tarihlerinde, toplamda 563 muhtelif arsa satışa sunulacak. 9 Ocak itibarıyla, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilde yer alan arsalar alıcılarını bekliyor. 10 Ocak'ta ise Van, Mardin, Ankara gibi illerde arsa satışları gerçekleşecek.

Ödeme Koşulları

Bu önemli satışlarda, TOKİ %25 peşinatla 48 ay vade ya da %40 peşinatla 36 ay vade seçenekleri sunuyor. Peşin ödemelerde ise %15 indirim fırsatı bulunuyor.

İzmir'de Müzayede

Bunun yanı sıra, TOKİ'nin İzmir'de düzenleyeceği özel bir plansız alan kiralama müzayedesi, mülk edinmek isteyenler için başka bir fırsat yaratıyor.

322 Konut ve İş Yeri Açık Artırması

14 Ocak 2025 tarihinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak 322 konut ve 8 iş yeri satışa sunulacak. Katılımcılar, internet üzerinden de bu müzayedeye dahil olabilecek. Ancak online katılım, 450 kişi ile sınırlı tutulacak.

Kayapınar'da Ek İmkanlar

Son olarak, Kayapınar'da 71 konut da 14 Ocak 2025 tarihinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından açık artırma ile satışa sunulacak.

Bu büyük satış fırsatları, ev sahibi olmayı planlayan herkesi heyecanlandırırken, detaylar için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.