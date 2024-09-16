TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 25 ilde 390 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu büyük satış, konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu gibi çeşitli niteliklere sahip arsalardan oluşuyor. Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı ile sunulan bu arsalar, yatırımcılar ve alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, TOKİ'nin bu arsa satışları ne zaman yapılacak ve hangi illerde gerçekleşecek? İşte detaylar…



TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ'nin büyük arsa satışı açık artırması 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak. Satış oturumları, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, açık artırmaya internet üzerinden de katılmak mümkün olacak. Teklifler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden verilebilecek. Satış işlemleri saat 10.30'da başlayacak. Bu tarihlerde satışa sunulan arsalar, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

ARSA SATIŞI DETAYLARI

TOKİ tarafından satışa sunulan arsalar arasında konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyon alanları yer alıyor. Toplamda yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki bu arsalar, yatırımcılara geniş bir seçenek sunuyor. Arsaların satışında, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı uygulanacak. Bu ödeme planı, alıcıların arsayı daha uygun koşullarda satın alabilmesine olanak tanıyacak.

ARSA SATIŞI OLACAK İLLER

Açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak arsaların yer aldığı iller şu şekilde sıralanıyor:

Adana

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Batman

Bitlis

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kırşehir

Konya

Malatya

Mardin

Mersin

Muğla

Şanlıurfa

Tekirdağ

Van

Bu illerdeki arsalar, çeşitli kullanım amaçlarına uygun olarak yatırımcılara sunulacak. Her bir ildeki arsalar, bölgesel ihtiyaçlara ve yatırım fırsatlarına göre çeşitlendirilmiş durumda.

AÇIK ARTIRMA SÜRECİ

Açık artırma süreci, TOKİ’nin belirlediği tarihlerde ve saatlerde gerçekleştirilecek. Alıcılar, belirlenen tarih ve saatte, belirtilen yerlerde ve internet üzerinden tekliflerini verebilecekler. İlgilenenler için geniş bir yelpazede arsa seçenekleri sunulacak ve her bir arsa için detaylı bilgi sağlanacak. Bu süreçte, katılımcılar teklif verme aşamasında dikkatli olmalı ve ihtiyaçlarına en uygun arsayı seçmeye özen göstermelidir.

YATIRIMCI İÇİN FIRSAT

TOKİ’nin sunduğu bu arsa satışları, hem yatırımcılar hem de konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle büyük şehirlerde ve gelişmekte olan bölgelerdeki arsalar, yüksek yatırım potansiyeline sahip olabilir. Peşinat ve vade koşulları, arsa alımını daha erişilebilir hale getirirken, çeşitli kullanım amaçlarına uygun arsa seçenekleri yatırımcıların ilgisini çekiyor.

TOKİ’nin 25 ilde gerçekleştireceği 390 arsa satışının detayları, yatırımcılar ve alıcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak bu satışlar, geniş bir arsa yelpazesi sunarak çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek seçenekler sunacak.