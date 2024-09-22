TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

TOKİ, Türkiye genelinde konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu projeler kapsamında, İstanbul, Ankara ve Karaman gibi büyük şehirlerde 2+1 daireler uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa sunuluyor. TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, ayda 9.949 TL taksit ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 397.000 TL peşinat ödemesi gerekecek. Başvurular 23 Eylül'de başlıyor, kura çekimi ise Ekim ayında yapılacak.

TOKİ'DEN YENİ KONUT FIRSATI: İSTANBUL, ANKARA VE KARAMAN

TOKİ, yeni konut projeleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Karaman gibi büyük şehirlerde vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesi için yapılan duyuru, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2+1 daireler 397.000 TL peşinat ve ayda 9.949 TL taksitlerle satışa çıkacak. Bu fırsat, ev sahibi olmayı düşünenler için önemli bir seçenek sunuyor.

Karaman, Kazım Karabekir ilçesindeki TOKİ konut projesi için başvurular 23 Eylül tarihinde başlıyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular 27 Eylül’de sona erecek ve ardından kura çekimi süreci başlayacak.

9.949 TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

TOKİ’nin Karaman projesi kapsamında satışa sunulacak olan 2+1 daireler, 397.000 TL peşinat ve ayda 9.949 TL taksit ile satışa çıkıyor. Bu konutlar, 120 ay vade seçeneği ile vatandaşlara sunulacak. Proje kapsamında yer alan evler, uygun ödeme koşulları ve devlet güvencesi ile dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Projede yer alan evler için belirlenen katılım bedeli 2.000 TL olarak açıklandı. Bu bedel, başvuru yapan ve konut almaya hak kazanan kişilerden alınacak. Vatandaşların, başvuru sırasında bu katılım bedelini ödemesi gerekiyor. Kazananlar ise daha sonra 397.000 TL peşinat ve aylık 9.949 TL taksitler ile ev sahibi olabilecek.

KURA ÇEKİMİ EKİM AYINDA YAPILACAK

TOKİ’nin Karaman’da satışa sunacağı konutlar için yapılacak kura çekimi Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Kura çekim tarihleri, TOKİ tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, Ziraat Bankası Kazım Karabekir şubesi üzerinden konut sözleşmelerini imzalayabilecekler.

Kura sonucunda asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri ise 21-25 Ekim 2024 olarak belirlendi. TOKİ’nin bu projede sunacağı konutlar sınırlı sayıda olacak, bu nedenle başvuru yapan vatandaşlar kura çekiminde şanslarını deneyecekler.

TOKİ’DEN 2+1 VE 3+1 DAİRELER SATIŞA ÇIKIYOR

Karaman, Kazım Karabekir ilçesinde başlayacak olan yeni konut projesinde vatandaşlara 2+1 ve 3+1 daireler sunulacak. Bu daireler, özellikle şehir merkezine yakın konumları ve uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. TOKİ'nin sunduğu bu projede, 2+1 daireler 397.000 TL peşinat ve ayda 9.949 TL taksitle satılacak. Proje kapsamında satılacak daire sayısı ise 27 olarak açıklandı.

Bu projede yer alan daireler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşulları ile büyük bir avantaj sunuyor. Uzun vadeli ödeme planları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ’nin sunduğu bu fırsat kaçırılmayacak cinsten.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

TOKİ’nin konut projelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için bazı başvuru şartları bulunuyor. Başvuru şartları arasında en önemli olanı, başvuru yapacak kişinin daha önce TOKİ’den ev sahibi olmamış olmasıdır. Ayrıca, konut almak isteyen vatandaşların konut projesinin bulunduğu ilde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

TOKİ’nin sunduğu bu avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru şartlarını ve detaylarını inceleyebilirler. Başvuru sırasında gereken belgeler ve ödeme koşulları gibi detaylar da yine TOKİ’nin internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

TOKİ’nin İstanbul, Ankara ve Karaman’da başlattığı yeni konut projeleri, özellikle uygun fiyat ve ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. 23 Eylül’de başlayacak başvurular ile vatandaşlar ev sahibi olma fırsatını yakalayacak. Kura çekimi sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler, ayda 9.949 TL taksitle evlerine kavuşacaklar. Bu fırsat, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.