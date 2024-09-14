TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Ev sahibi olma hayali, çoğu insan için adeta bir hedef haline gelmiş bulunuyor. Ancak özellikle de son zamanlarda yüksek konut fiyatları, bu hayali gerçekleştirmeyi zorlaştırıyor. (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) TOKİ bu konuda halka destek olmak amacıyla düzenlediği konut projeleri ile birlikte uygun fiyatlarla konut sahibi olma şansı sunuyor. TOKİ tarafından yeni başlayacak olan projelerle alakalı olarak son dakika açıklama yapıldı. 16 Eylül’den itibaren başlayacak kampanya ile dar ve orta gelirli aileler, yalnızca 9 bin TL aylık taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekler.

TOKİ KONUT SATIŞLARI BAŞLIYOR

TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında ucuz konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra birçok şehirde, dar ve orta gelir gruplarını hedefleyen bir kampanya hayata geçirilirken, öne çıkan özelliklerden biri, 374 bin TL peşinat ile 120 ay (10 yıl) vadeli, 9.353,69 TL taksitle konut alma fırsatı olarak dikkat çekiyor.

TOKİ KONUT KURA TARİHLERİ

Konut satışları ile alakalı yapılan açıklamada her TOKİ programında olduğu gibi yeni proje de kura yöntemi ile gerçekleştirilecek. TOKİ, toplamda kaç konutun satışa sunulacağı konusunda bilgi vererek, ev almayı planlayanların başvuru sürelerini duyurdu. Başvurular 16 Eylül ile 20 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Özellikle Ankara’da Beypazarı 2. Etap 428 adet konut projesi için başvurular dikkat çekerken, e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 19 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru ücreti ise 2 bin TL olarak ödenecek.

TOKİ PROJESİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

TOKİ, özellikle de evi olmayan dar ve orta gelirli haneleri yakından ilgilen projesinin detaylarını açıklarken, konutlar hakkında bilgilendirme de sundu. Ankara’da toplam 57 konut satışa sunulacak ve bu konutlar 2+1 ile 3+1 tipi olacak. Özellikle bu konut projeleri, kapıcı dairesinden spor salonuna kadar farklı olanaklar sunarak yeni sahiplerine yaşam alanı sağlamak için tasarlanmış bulunuyor.

TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT BİLGİLERİ

TOKİ’nin kampanyasında dikkat çeken bir diğer detay ise yüzde 25 peşinat imkanı. Yani 374.147,76 TL peşinat ile 120 ay boyunca 9.353,69 TL taksit ödeme seçeneği açıklanmış bulunuyor . En pahalı konut ise 588.223,26 TL gibi bir peşinat ile satılacak ve bu konut için aylık taksit ise 14.705,58 TL olacak. TOKİ Ankara konutları ile alakalı başvuru süreci detaylarında başvuruların T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi üzerinden yapılacağını belirtmiş bulunuyor.

TOKİ SÖZLEŞME DÖNEMİ

Kura çekilişinin akabinde hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşmeleri imzalamasının akabinde başvuru bedeli düşürülerek kalan tutar alınacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler ise memur maaş artış oranına göre zamlanacak.



