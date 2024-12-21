TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

TOKİ'nin Büyük Sosyal Konut Projesi

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi", dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, proje ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilecek olan bu proje, uygun ödeme koşulları ve geniş kontenjanları ile vatandaşlara umut ışığı sunacak.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Bu tarihi fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar mevcut. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, 18 yaşını doldurmuş ve başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıl ikamet etmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması da aranan önemli bir kriter.

Dar gelirli vatandaşların yanı sıra, şehit aileleri, gaziler ve engelli bireyler için de özel kontenjanlar açılmakta.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

TOKİ 250 bin konut projesine başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden ya da TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

İhale Süreci Devam Ediyor

7 Kasım 2024'te başlamış olan ihale süreci, Haziran 2025'e kadar devam etmeyi planlıyor. Şu ana kadar 165 bin 55 konut için ihale gerçekleştirilmiş olup, 250 bin konut hedefinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.