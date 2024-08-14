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TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştireceği dev müzayedeyle Türkiye genelinde konut arzını artırmayı hedeflerken başvuru koşulları ve başvuru tarihleri Emlak Müzayede’de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:03
TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Konut alımlarının artan fiyatlarla dibi sıyırdığı şu günlerde TOKİ tarafından sunulan projeler oldukça dikkat çekiyor. TOKİ gerek konut projeleri ile gerekse de muhemmen fiyata satılacak olan Emlak Müzayede ile satılacak olan konut ilanları ile tüm halka hitap ediyor. Uygun fiyata konut alımı sağlayan TOKİ, ülke genelinde arzın artması ve talebi karşılaması adına arazi satışlarına başlamış bulunuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştireceği dev müzayedeyle Türkiye genelinde konut arzını artırmayı hedeflerken başvuru koşulları ve başvuru tarihleri Emlak Müzayede’de yer alıyor.

Sunulan ilanda İstanbul, Ankara ve diğer 30 ilde yapılacak olan müzayede, toplamda 175 muhtelif arsa satışı olarak açıklanmış bulunuyor.

toki

İstanbul, Ankara dahil 32 ilde arazi satışı

29 Ağustos’ta düzenlenecek olan müzayeden bir gün öncesine kadar başvuruların açık olacağı belirtilirken, başvuru sırasında bazı özel şartlara gereksinim duyuluyor. TOKİ’den daha önce hiç bir projeden arsa ya da konut şartı alınmamış olması gerekliliği belirtiliyor.

Arsalar için belirlenen ödeme planı esnekliği ile dikkatleri üzerine toplarken, Sadece %25 peşinat ödeyerek arsanın sahibi olmak mümkün. Kalan tutar ise 48 ay boyunca taksitlendirilebileceği belirtilmiş bulunuyor.

MÜZAYEDEYE İNTERNETTEN KATILABİLİNECEK

Müzayedeye İstanbul ve Ankara'da yapılacak yüz yüze katılımın yanı sıra, internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. BU sayede ülkenin tamamı programa dahil olabilecek.

Özellikle konut ihtiyacının giderek arttığı ülkemizde, arsa yatırımı uzun vadede yüksek getiri sağlayacağı tahmin edilirken, özellikle de müteahhitlerin yoğun ilgisini çekeceğe benziyor.

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