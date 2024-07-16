Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, KPSS 2024/1 tercih başvuruları çerçevesinde 119 kadrolu devlet memuru alımı gerçekleştirecek. Peki, hangi kadrolar için personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 17:38
Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, istihdam sürecinde yeni bir adım atarak, çeşitli kadrolarda görev alacak toplam 119 kadrolu devlet memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için farklı branşlarda alım gerçekleştirilecek. Başvurular, KPSS 2024/1 tercihleri doğrultusunda yapılacak ve adaylar belirli niteliklere sahip olma şartıyla başvurularını ÖSYM’nin AİS internet sitesi üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuru sürecinin detayları ve alım yapılacak branşlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

personel alımı

LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI VE ŞARTLARI

Teknisyen Alımı:

• Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 2023 nitelik koduyla Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmak.

• Kimya Teknolojisi: 2053 nitelik koduyla Ortaöğretim Kurumlarının ilgili dallarından mezun olmak.

• Makine Teknolojisi: 2061 nitelik koduyla Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi ya da Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarından mezun olmak.

İŞE ALIM HAKKINDA

ÖNLİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI VE ŞARTLARI

Anbar Memuru Alımı:

• Elektrik veya Elektrik Teknolojisi: 3290 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi: 3292 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Makine ve İlgili Alanlar: 3366 nitelik koduyla Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarından mezun olmak.

Memur Alımı:

• Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi: 3292 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Elektrik veya Elektrik Teknolojisi: 3290 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Makine ve İlgili Alanlar: 3366 nitelik koduyla ilgili önlisans programlarından mezun olmak.

Muhasebeci Alımı:

• Muhasebe ve İlgili Alanlar: 3173 nitelik koduyla Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarından mezun olmak.

• Maliye: 3181 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Memuru Alımı:

• Acil Bakım ve İlgili Alanlar: 3005 nitelik koduyla Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarından mezun olmak.

• Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu: 3017 nitelik koduyla ilgili önlisans programlarından mezun olmak.

personel alımı

LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI VE ŞARTLARI

Kimyager Alımı:

• Kimya: 4559 nitelik koduyla Kimya lisans programından mezun olmak.

• Biyokimya: 4569 nitelik koduyla Biyokimya lisans programından mezun olmak.

Mühendis Alımı:

• Kimya Mühendisliği: 4561 nitelik koduyla Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarından mezun olmak.

• Bitkisel Üretim ve İlgili Alanlar: 4845 nitelik koduyla Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarından mezun olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, başvurularını KPSS 2024/1 kapsamında ÖSYM’nin AİS internet sitesi üzerinden, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar yapabilecekler.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor

Tek kuruş faiz ödemeden nakit hazır! O banka faizsiz 25.000 TL kredi veriyor

O ildeki emeklilere aylık 1500 TL belediye yardımı! Başvurana bir ay değil her ay ödenecek

Emekli maaşları belli oldu! Zamlar hesaplarda mı? E-Devlet'ten Hemen Sorgula!