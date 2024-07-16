Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, istihdam sürecinde yeni bir adım atarak, çeşitli kadrolarda görev alacak toplam 119 kadrolu devlet memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için farklı branşlarda alım gerçekleştirilecek. Başvurular, KPSS 2024/1 tercihleri doğrultusunda yapılacak ve adaylar belirli niteliklere sahip olma şartıyla başvurularını ÖSYM’nin AİS internet sitesi üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuru sürecinin detayları ve alım yapılacak branşlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.





LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI VE ŞARTLARI

Teknisyen Alımı:

• Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 2023 nitelik koduyla Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmak.

• Kimya Teknolojisi: 2053 nitelik koduyla Ortaöğretim Kurumlarının ilgili dallarından mezun olmak.

• Makine Teknolojisi: 2061 nitelik koduyla Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi ya da Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarından mezun olmak.





ÖNLİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI VE ŞARTLARI

Anbar Memuru Alımı:

• Elektrik veya Elektrik Teknolojisi: 3290 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi: 3292 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Makine ve İlgili Alanlar: 3366 nitelik koduyla Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarından mezun olmak.

Memur Alımı:

• Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi: 3292 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Elektrik veya Elektrik Teknolojisi: 3290 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

• Makine ve İlgili Alanlar: 3366 nitelik koduyla ilgili önlisans programlarından mezun olmak.

Muhasebeci Alımı:

• Muhasebe ve İlgili Alanlar: 3173 nitelik koduyla Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarından mezun olmak.

• Maliye: 3181 nitelik koduyla ilgili önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Memuru Alımı:

• Acil Bakım ve İlgili Alanlar: 3005 nitelik koduyla Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarından mezun olmak.

• Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu: 3017 nitelik koduyla ilgili önlisans programlarından mezun olmak.





LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI VE ŞARTLARI

Kimyager Alımı:

• Kimya: 4559 nitelik koduyla Kimya lisans programından mezun olmak.

• Biyokimya: 4569 nitelik koduyla Biyokimya lisans programından mezun olmak.

Mühendis Alımı:

• Kimya Mühendisliği: 4561 nitelik koduyla Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarından mezun olmak.

• Bitkisel Üretim ve İlgili Alanlar: 4845 nitelik koduyla Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarından mezun olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, başvurularını KPSS 2024/1 kapsamında ÖSYM’nin AİS internet sitesi üzerinden, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar yapabilecekler.