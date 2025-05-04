Tortum Şelalesi, Eriyen Kar ve Yağmur Sularıyla Coşku Dolu

Tortum Şelalesi'nin Coşkun Akışı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharın etkili sağanakları nedeniyle coşkulu bir akış tayin ediyor.

Güzellikleriyle Çekim Merkezi

Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki bu eşsiz şelale, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğiyle yapılan projelerle önemli bir değişim yaşıyor.

Özellikle hafta sonları bölgeye artan yerli ve yabancı turist sayısı, şelalenin doğal güzelliğini daha da gözler önüne seriyor. Son günlerde etkili olan kar ve yağmur sularıyla şelale adeta coşku dolu bir görsellik sunuyor.

Gökkuşağının Büyüsü

Coşkun akış, şelalenin alt kısımlarındaki alanların kapatılmasına neden oldu. Doğanın bu eşsiz olayına tanıklık etmek isteyen doğaseverler, suyun döküldüğü noktada oluşan gökkuşağı manzarası eşliğinde fotoğraf çekinmekte.

Tortum Şelalesi Hakkında Bilgiler

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresindeki Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Şelalesi, 21 metre genişliğinde ve 48 metre yükseklikte akıyor. 18. yüzyılda bir heyelan sonucu oluşan bu doğal güzellik, Türkiye’nin en büyük şelalesi olma özelliğini de taşıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tortum Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte coşkun sularıyla misafirlerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle coşkun akıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle coşkun akıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini bekliyor.