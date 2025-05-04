DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.678.729,31 0,95%

Tortum Şelalesi, Eriyen Kar ve Yağmur Sularıyla Coşku Dolu

Tortum Şelalesi, eriyen karlar ve yağmur sularıyla coşkun bir akış sergileyerek doğaseverleri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:18
Tortum Şelalesi, Eriyen Kar ve Yağmur Sularıyla Coşku Dolu

Tortum Şelalesi'nin Coşkun Akışı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharın etkili sağanakları nedeniyle coşkulu bir akış tayin ediyor.

Güzellikleriyle Çekim Merkezi

Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki bu eşsiz şelale, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğiyle yapılan projelerle önemli bir değişim yaşıyor.

Özellikle hafta sonları bölgeye artan yerli ve yabancı turist sayısı, şelalenin doğal güzelliğini daha da gözler önüne seriyor. Son günlerde etkili olan kar ve yağmur sularıyla şelale adeta coşku dolu bir görsellik sunuyor.

Gökkuşağının Büyüsü

Coşkun akış, şelalenin alt kısımlarındaki alanların kapatılmasına neden oldu. Doğanın bu eşsiz olayına tanıklık etmek isteyen doğaseverler, suyun döküldüğü noktada oluşan gökkuşağı manzarası eşliğinde fotoğraf çekinmekte.

Tortum Şelalesi Hakkında Bilgiler

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresindeki Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Şelalesi, 21 metre genişliğinde ve 48 metre yükseklikte akıyor. 18. yüzyılda bir heyelan sonucu oluşan bu doğal güzellik, Türkiye’nin en büyük şelalesi olma özelliğini de taşıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tortum Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte coşkun sularıyla misafirlerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle coşkun akıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle coşkun akıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tortum Şelalesi, Eriyen Kar ve Yağmur Sularıyla Coşku Dolu
2
Afyonkarahisar ve Prag Arasındaki Dostluk Müzik Festivalleriyle Büyüyor
3
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
4
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
5
Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kortejle Başladı
6
Sivas'ta 'Gizli Bahçenin Bezelyesi' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
7
Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi