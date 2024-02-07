Toyota, yeni elektrikli SUV’yu ABD’de üretecek! Kentucky tesisine 1,3 milyar dolarlık yatırım

Japon otomotiv devi Toyota, ABD'deki Kentucky fabrikasında tamamen elektrikli yeni bir SUV üretimine yönelik 1,3 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu.

Toyota, yeni elektrikli SUV’yu ABD’de üretecek! Kentucky tesisine 1,3 milyar dolarlık yatırım
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TOYOTA, ABD’DE ELEKTRİKLİ SUV ÜRETECEK

Toyota, ABD’deki Kentucky eyaletinde yeni bir elektrikli SUV modeli üretmek için 1,3 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı. Japon otomotiv devi, elektrikli araç pazarında rekabet gücünü artırmak için harekete geçti.

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TOYOTA’DAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ATAĞI

Toyota, ABD’deki en büyük fabrikası olan Kentucky’deki Georgetown tesisinde yeni bir elektrikli SUV modeli üreteceğini duyurdu. Aracın adının bZ5X olması ve üç sıralı, yedi kişilik bir SUV olması bekleniyor. Aracın 2025 yılında satışa sunulması planlanıyor.

Toyota, yeni SUV modelinin yanı sıra, fabrikada batarya paketi üretimi için de yeni bir hat kuracak. Bataryalar, Toyota’nın Kuzey Karolina’daki yeni açtığı batarya fabrikasından tedarik edilecek. Toyota, bu fabrikaya da 2,1 milyar dolarlık ek bir yatırım yapacağını açıkladı.

TOYOTA’NIN ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFLERİ NELER?

Toyota, elektrikli araç pazarında iddialı olmak için yatırımlarına ve ürün çeşitliliğine devam ediyor. Toyota, 2026 yılına kadar dünya genelinde 10 yeni elektrikli araç modeli piyasaya süreceğini ve 1,5 milyon adet elektrikli araç satmayı hedeflediğini belirtti.

Toyota, elektrikli araçlar için özel bir platform olan e-TNGA’yı da geliştirdi. Bu platform, daha verimli bataryalar, daha uzun menziller ve daha iyi performans sunuyor. Toyota’nın ilk küresel elektrikli aracı olan bZ4X, bu platform üzerinde üretildi.

Toyota elektrikli SUV ne zaman çıkacak?

otomobil

Toyota elektrikli SUV, 2025 yılında ABD’de satışa sunulacak. Diğer pazarlarda ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

Toyota elektrikli SUV’un fiyatı ne kadar olacak?

Toyota elektrikli SUV’un fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak benzer segmentteki rakiplerine göre rekabetçi bir fiyat olması bekleniyor.

Toyota elektrikli SUV’un özellikleri neler olacak?

Toyota elektrikli SUV’un özellikleri henüz tam olarak belli değil. Ancak aracın üç sıralı, yedi kişilik bir SUV olacağı ve Toyota’nın yeni batarya teknolojisini kullanacağı biliniyor.

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