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Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

Migros'tan bayram sonrası dev kampanya! 1 alana 1 bedava ürünler ve indirim fırsatları. Migros Market nisan ayı sonuna kadar devam edecek yepyeni indirim fırsatlarını duyurdu. Ramazan ayı boyunca ekonomik fiyatları ile tüketiciye uygun alışveriş yapma fırsatı sunan Migros Market bu kampanyasının Nisan ayının sonuna kadar devam ettirecek. Migros'ta hem bir alana bir bedava ürünleri var

Yayın Tarihi: 22.04.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:45
Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

Migros, bayram sonrası büyük bir kampanya başlattı. Bir hafta boyunca devam edecek olan bu indirimde, bir alana bir bedava ürünler ve çeşitli indirim fırsatları bulunuyor. Nisan ayı sonuna kadar sürecek bu kampanyada, peynir çeşitleri, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünlerde ekonomik fiyatlar sunulacak. Migros'un haftalık indirimli ürünler listesi de mevcut. İşte diğer detaylar...

migros market

MİGROS MARKETLERDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Bayram sonrası Migros'ta büyük bir kampanya başlıyor! 1 alana 1 bedava ürünler ve çeşitli indirim fırsatları sizi bekliyor. Migros Market, Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan bu yeni indirim fırsatlarını duyurdu. Ramazan ayı boyunca, ekonomik fiyatlarla tüketicilere uygun alışveriş yapma imkanı sunan Migros Market, bu kampanyasını Nisan sonuna kadar sürdürecek. Migros'ta ayrıca, 1 alana 1 bedava ürünler de mevcut. Bu kampanya ile alışveriş yaparken cebinizi rahatlatacak ve ekonomik olarak avantaj sağlayacaksınız.

Migros, Ramazan Bayramı sonrası müşterilerine özel indirimler ve "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla karşılık veriyor. Et ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesindeki indirimler ve kampanya detayları duyuruldu. Bu, müşterilere çeşitli ürünlerde avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

Migros, bayram sonrası müşterilerine çekici indirimler ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle et ürünleri ve ev ihtiyaçlarında yapılan indirimler, alışveriş deneyimini daha çekici hale getiriyor. Migros'un popüler "1 alana 1 bedava" kampanyası, 17 Nisan itibarıyla tekrar başladı. Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 50'ye varan indirimler mevcut. Ayrıca, 26 Nisan'a kadar devam edecek Seç-Al Kampanyası kapsamında marketlerde özel indirimler bulunuyor. Bu kampanyalarla müşterilere avantajlı alışveriş fırsatları sunuluyor.

migros market

Migros'un indirimli ürünleri arasında çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünler arasında Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması, Heinz Ketçap ve Mayısonez İkili Set, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı gibi ürünler yer alıyor. Örneğin, Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 700 gramı 79,9 TL, Heinz Ketçap 375 gram ve Mayısonez 330 gram İkili Seti ise 79,95 TL olarak satılıyor. Ayrıca, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 50 Yıkama 1200 ml ise 69,95 TL'ye alınabilir. Haribo Mega Mix 360 gram (24 Poşet) ise 44,95 TL fiyatla satışta. Bu ürünlerdeki indirimlerle müşterilere avantajlı alışveriş fırsatları sunuluyor.

Migros, Sanal Market'te geçerli olan yeni bir kampanya başlattı: Sepette %10 indirim! Bu kampanya, online alışveriş yapan müşterilere ek avantajlar sağlıyor. Sepetlerine ürünleri ekleyen müşteriler, toplam tutarlarından %10 indirimden faydalanabilecekler. Bu da müşterilere daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunuyor.

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