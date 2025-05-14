Trabzon'da '12 Öfkeli' Tiyatro Oyunu Büyüledi

Trabzon'da '12 Öfkeli' Oyunu Sahnelendi

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen '12 Öfkeli' oyunu, Trabzon'da tiyatro severlerle buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında tiyatroseverlerin beğenisine sunulan oyun, Reginald Rose'un kaleme aldığı ve Necati Şahin'in Türkçeye çevirdiği etkileyici bir yapım olarak öne çıktı.

Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilen oyunun rejisörlüğünü Akif Yeşilkaya üstlenirken, sahnede Alper Tazebaş, Ulaş Ersoy, İrfan Kılınç, Edip Tümerkan, Akın Berk Sağıroğlu, Özlem Millici, Dilek Arıbal, Murat Kesim, Onur Kayabaşı, Hüseyin Mert Ceylan, Eren Özkan, Kadircan Şeren ve Doğukan Soykök gibi ünlü oyuncular yer aldı.

Yardımcı yönetmenliğini Dilek Bozkurt'un yaptığı oyunun görsel tasarımı için Efter Tunç dekor, Özlem Karabay kostüm, Yakup Çartık ise ışık tasarımına imza attı. Müziği Arın Aykut üstlenerek, performansa farklı bir atmosfer kattı.

İzleyicilerden büyük ilgi gören oyunun ardından, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunculara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ankara Devlet Tiyatrosunun "12 Öfkeli" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Reginald Rose'nin yazdığı, Necati Şahin'in çevirisini yaptığı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara Devlet Tiyatrosunun "12 Öfkeli" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Reginald Rose'nin yazdığı, Necati Şahin'in çevirisini yaptığı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.