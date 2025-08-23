Trabzon'da 22. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali başladı

Trabzon'un Tonya ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" kapılarını açtı. Tonya Belediyesince ilçe merkezinde düzenlenen festival, coşkulu bir açılış programıyla başladı.

Açılış Töreni ve Kortej

Festivalin ilk gününde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Kaymakam Timur Büyükçe, Belediye Başkanı Osman Beşel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve Gösteriler

Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki süt çeşmesi etrafında toplanarak horon oynadı. Halk oyunları ekipleri ise Canikdere Şelalesi'nde kemençe eşliğinde gösteri sundu.

Festival kapsamında yöresel sanatçılar sahne aldı ve etkinlikler, yarın tescilli Tonya tereyağının tanıtımına yönelik yapılacak yarışmaların ardından sona erecek.

